Селебрити Полли Каннабис - минчанка, которая победила в 38 конкурсах красоты и претендует на Книгу рекордов Гиннесса

В роскошном платье, созданном модельером Ником Паладом специально для выхода в Каннах, белоруска успела покрасоваться на обложках Vogue, Vanity fair, Elle, Cosmopolitan.

За право быть лучшей в топе лидеров на красной дорожке она боролась с Натали Портман, Кейт Бланшет, Наоми Кэмпбэлл, Карлой Бруни.

Действующая королева красоты, 38 раз подтвердившая свое звание и поразившая всех своим дизайнерским нарядом на Каннском кинофестивале.

Полли Каннабис - она такая одна, и она родом из Минска.

Престижный кинофестиваль стал для Полли Каннабис не только полезным опытом, возможностью завести новые знакомства, показать себя во всей красе. Здесь с девушкой случилось неприятное происшествие, случайно упав на высоких каблуках, Полли сломала руку и мужественно ходила с травмой до самого окончания двухнедельного мероприятия. График был таким плотным, что добраться до врача просто физически не получалось. Наряды приходилось менять каждый день, чтобы постоянно быть на одном уровне со звездами мирового масштаба. А еще, поездки на подобные фестивали - это дорогое удвольствие. Снять номер в отеле для знаменитостей стоит не менее 2 тысяч долларов за ночь, и пускают сюда не всех, а только самых самых. Столики в ресторанах бронируются за несколько месяцев вперед.

Удивительная и совсем не белорусская фамилия королевы красоты объясняется просто: родители белорусы, но корнями уходят в Литву и Польшу. Запоминается не только фамилия, но и внешность Полли, недаром ее 38 раз признали лучшей и столько же раз присвоили титул королевы красоты, это мировой рекорд, который пока никто не смог повторить. Помимо этого, Полли 24 раза на конкурсах красоты удавалось выйти в финалы мирового уровня. Теперь белорусская модель ожидает включения в Книгу рекордов Гиннеса. Каждый раз, соглашаясь на участие в очередном конкурсе, Полли Каннабис сильно рисковала, ведь она могла проиграть и потерять свой почетный статус действующей королевы. И все же девушка шла на риск и уверенно побеждала раз за разом. Стать лучшей из лучших было не просто, по мнению Полли, "из маленьких стран и стран не очень влиятельных победить сложнее". Однако трудности только закаляли упрямую красавицу из Беларуси.

Я амбициозная, мне нравится соревнование. Но нужно соревноваться с собой: завтра ты лучше, чем сегодня.Не унывать. Тренды меняются - вдруг в этом году ищут блондинку, нельзя же из-за этого снижать свою самооценку. Теперь Полли планирует из участниц шоу красоты перейти в члены конкурсного жюри. Также она собирается делать карьеру в кино и продолжать развитие в модельном бизнесе. Побывала в Каннах и намерена посетить Венецианский фестиваль. На Каннском, кстати, девушка презентовала тизер короткометражного фильма, в котором играет главную роль. Таже Полли занята в большом телепроекте, это шоу на ТНТ. В детстве будущую королеву не хотели брать в Национальную школу красоты из-за роста, не хватало нескольких сантиметров. Потом был период увлечения рок-музыкой, красила волосы в зеленый цвет, делала тату, пирсинг. Из этого времени вынесла и закрепила в себе бунтарские черты характера, которые помогают ей побеждать. Сначала мало кто верил, что у нее получится, родители не относились серьезно к затеям с конкурсами. Мне многие говорили: "Ты витаешь в облаках, ты мечтаешь о вещах, которые нереальны, успокойся, посмотри вокруг". А я говорила: “Нет! Это может быть!” И все получилось. Королева участвует в проектах по защите окружающей среды, помогает детским домам, домам престарелых, хосписам. Себя Полли Каннабис считает бизнес-леди, которая постоянно пребывает в развитии: Я не модель, которая пришла, снялась для каталога и ушла в небытие.