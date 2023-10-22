Актриса Евгения Дмитриева раскрыла тайну брака со студентом на 19 лет ее моложе

10:03 2023-10-22
Актриса Евгения Дмитриева раскрыла тайну брака со студентом на 19 лет ее моложе

50-летняя актриса призналась, что в голос Владимира Киммельмана влюбилась еще по телефону.

Звезда сериала «Склифосовский» много лет счастлива в браке с молодым мужем Владимиром Киммельманом. У пары двое детей: 12-летний сын Марк и 4-летняя дочь Мария.

Евгения преподавала у будущего избранника актерское мастерство, и их роман начался после телефонного звонка.

Я набирала его на курс, на 3-м туре увидела — высокий. Помню, однажды раздается звонок, и такой бархатный голос: "Евгения Олеговна, это Володя Киммельман. Проблемы с билетом, я 26-го не успеваю, но 27-го буду в 10", — рассказала Евгения.

Актриса призналась подруге, что отреагировала на голос студента. По словам Дмитриевой, в тот момент всё и началось. Влюбленные скрывали отношения, и никто из студентов не догадывался, что между ними происходит. 

Евгения рассказала, как работает вместе с мужем.

Я считаю, дело за молодыми. Он режиссер, надо ему отдать первенство, пусть он нервничает, - рассказала актриса в интервью Светлане Бондарчук для ее YouTube-канала.

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