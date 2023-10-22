Актриса Евгения Дмитриева раскрыла тайну брака со студентом на 19 лет ее моложе

Звезда сериала «Склифосовский» много лет счастлива в браке с молодым мужем Владимиром Киммельманом. У пары двое детей: 12-летний сын Марк и 4-летняя дочь Мария.

Евгения преподавала у будущего избранника актерское мастерство, и их роман начался после телефонного звонка.

Я набирала его на курс, на 3-м туре увидела — высокий. Помню, однажды раздается звонок, и такой бархатный голос: "Евгения Олеговна, это Володя Киммельман. Проблемы с билетом, я 26-го не успеваю, но 27-го буду в 10", — рассказала Евгения.

Актриса призналась подруге, что отреагировала на голос студента. По словам Дмитриевой, в тот момент всё и началось. Влюбленные скрывали отношения, и никто из студентов не догадывался, что между ними происходит.

Евгения рассказала, как работает вместе с мужем.