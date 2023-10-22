Уже поздно: Максим Галкин раскаялся перед Россией

Максим Галкин, признанный в России иноагентом, в прошлом году вместе с Аллой Пугачевой и детьми эмигрировал в Израиль. Когда в Израиле разгорелся конфликт с Палестиной, артист заявил, что уезжать не собирается и готов сдать кровь для израильских солдат, сообщает СтарХит.
Если б я был в армии Израиля, и были бы хоть какие-то основания пойти защищать страну, то я бы пошел, — написал Максим в социальных сетях.
Галкин назвал себя коренным евреем:
Я еврей по маме, это часть меня. Мы сюда приехали, чтобы поддержать мой народ.
Мы могли бы уехать в Америку, но я хочу, чтобы мои дети разговаривали на иврите, как на родном языке, — заявил шоумен.
А на концерте в Лимассоле на Кипре Максим Галкин рассказал, что жалеет о невозможности зарабатывать в России.
Мне инкриминировали помощь Украине. Это не просто помощь, я и так ее оказываю. Это такая разинщина, „пугачевщина“ во мне - не по жене, а в историческом плане.
И потом думаю: зачем я это сказал, мне оно было надо? — сказал со сцены шоумен.
И добавил, что гордится полученным статусом иноагента:
Но я не совсем этим горжусь, а тем, какие в этом списке люди со мной. Само звание шпион, враг народа - чего тут гордиться?
Но люди рядом такие, приличные.
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