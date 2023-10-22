Уже поздно: Максим Галкин раскаялся перед Россией

Максим Галкин, признанный в России иноагентом, в прошлом году вместе с Аллой Пугачевой и детьми эмигрировал в Израиль. Когда в Израиле разгорелся конфликт с Палестиной, артист заявил, что уезжать не собирается и готов сдать кровь для израильских солдат, сообщает СтарХит.

Если б я был в армии Израиля, и были бы хоть какие-то основания пойти защищать страну, то я бы пошел, — написал Максим в социальных сетях.

Галкин назвал себя коренным евреем:

Я еврей по маме, это часть меня. Мы сюда приехали, чтобы поддержать мой народ. Мы могли бы уехать в Америку, но я хочу, чтобы мои дети разговаривали на иврите, как на родном языке, — заявил шоумен.

А на концерте в Лимассоле на Кипре Максим Галкин рассказал, что жалеет о невозможности зарабатывать в России.

Мне инкриминировали помощь Украине. Это не просто помощь, я и так ее оказываю. Это такая разинщина, „пугачевщина“ во мне - не по жене, а в историческом плане. И потом думаю: зачем я это сказал, мне оно было надо? — сказал со сцены шоумен.

И добавил, что гордится полученным статусом иноагента: