Любовницы Берии: историческая правда или специальный вброс?

16:21 2023-10-22
Любовницы Берии: историческая правда или специальный вброс?

О любвеобильности главы госбезопасности СССР ходило много слухов, но родные и рядовые охранники их не подтверждают.

Полковник госбезопасности, начальник охраны Берии Рафаэль Семёнович Саркисов вошёл в историю как сводник, который поставлял женщин для своего шефа.

Широко известен и «список Саркисова» в деле Берии, куда вошли любовницы главы госбезопасности СССР, сообщает автор канала "Две войны" на платформе Дзен. По изначальной версии, в этом списке значились «имена, фамилии, адреса и номера телефонов 25-27 таких женщин».

Родные наркома отрицали этот факт. В частности, сын Лаврентия Павловича Серго признавал, что отец на самом деле был падок на женский пол, но не в таких гипертрофированных объемах, что ему приписывают. Тем более не мог и не хотел кого-то насиловать - только по обоюдному согласию.

Но при этом не отрицал, что у его отца была внебрачная дочь Марта. 

Вдова Берии Нина Теймуразовна заявила, что женщины из «списка Саркисова» были на самом деле агентами госбезопасности. По ее словам, муж днями пропадал на работе и просто не имел времени и сил на многочисленные связи с женщинами.

По ее мнению, из Берии специально сделали образ «похотливого монстра» по указке Хрущёва, чтобы очернить моральный облик. Примерно так высказывался и один из рядовых телохранителей Берии Иван Малиновский:

Это враньё, сфабрикованное Хрущёвым. Я 7 лет охранял Лаврентия Павловича - с 1946 года по 1953-й годы. И уверен, что он не был бабником.

Да, любил женщин, но в разумных пределах.

Начальник охраны Берии Рафаэль Саркисов при этом утверждал, что много лет поставлял своему начальнику приглянувшихся ему женщин. Оценивая признания Саркисова, автор блога задался вопросом: если и правда Лаврентий Павлович успевал заводить столько отношений, то как он тогда успевал так много работать?...

Вопрос при этом оставил открытым.

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