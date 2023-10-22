Художница решилась на жуткий эксперимент, разрешив зрителям делать с ней, что угодно

Сербскую художницу Марину Абрамович считают бабушкой искусства перформанса. О проектах мастера говорят и десятилетия спустя. Одна из наиболее известных акций Марины называлась «Rhythm 0» и прошла в 1974 году в Неаполе, сообщает автор канала "Букинстоп" на платформе Дзен.

Согласно задумке, Абрамович должна была стоять по стойке "смирно" в течение шести часов. При этом люди могли делать с ней все, что хотят, используя любой из 72 предметов, лежавших на столе рядом.

Сначала люди стеснялись, а потом стали раздевать ее, разрисовывать и даже резать.

Сначала зрители хотели со мной поиграть. Потом стали более агрессивными, и это были 6 часов ужаса. Они обрезали мне волосы, втыкали булавки в тело, резали ножом кожу возле шеи и пили кровь, а потом - наклеили на рану пластырь. После 6 часов перформанса я в крови, со слезами на глазах, голая пошла в сторону зрителей, и они в буквальном смысле убежали из комнаты. Придя в отель, я посмотрела на себя в зеркало и обнаружила прядь седых волос, - вспоминала художник.

По ее словам, она хотела показать, как быстро человек, если ему это позволить, может вновь вернуться в дикое пещерное состояние.