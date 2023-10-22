Стало известно, какие российские звезды споют на «Песне года»

Подготовка к съемкам новогодних телепередач стартовала в РФ. Одним из первых стали снимать музыкальный фестиваль «Песня года», он пройдет уже 52-й раз, сообщает КП. Этот концерт покажут на телеканале «Россия» 1 и 2 января.

«Песню года» проведут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Среди артистов, которые порадуют зрителей, - Григорий Лепс, Филипп Киркоров, SHAMAN, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Дима Билан, Лев Лещенко, Полина Гагарина, Алсу, Клава Кока, Лолита, Ваня Дмитриенко, Ани Лорак и другие.

Второй год подряд в концерте не примут участие Валерий Леонтьев и Кристина Орбакайте. Леонтьев живет сейчас на своей вилле в США. Орбакайте тоже проживает в Штатах с мужем и дочерью.

Но Александр Ревва в «Песне года» заявлен, хотя его сольные концерты с прошлого года отменены: против их проведения выступили участники СВО. Артист при этом активно выступает на частных мероприятиях в Дубае.