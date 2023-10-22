Стало известно, какие российские звезды споют на «Песне года»

20:19 2023-10-22
Стало известно, какие российские звезды споют на «Песне года»

Валерий Леонтьев, как и в прошлом году, участия в шоу не примет. Зато зрители увидят Артура Пирожкова.

Подготовка к съемкам новогодних телепередач стартовала в РФ. Одним из первых стали снимать музыкальный фестиваль «Песня года», он пройдет уже 52-й раз, сообщает КП. Этот концерт покажут на телеканале «Россия» 1 и 2 января.

«Песню года» проведут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Среди артистов, которые порадуют зрителей, - Григорий Лепс, Филипп Киркоров, SHAMAN, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Дима Билан, Лев Лещенко, Полина Гагарина, Алсу, Клава Кока, Лолита, Ваня Дмитриенко, Ани Лорак и другие.

Второй год подряд в концерте не примут участие Валерий Леонтьев и Кристина Орбакайте. Леонтьев живет сейчас на своей вилле в США. Орбакайте тоже проживает в Штатах с мужем и дочерью.

Но Александр Ревва в «Песне года» заявлен, хотя его сольные концерты с прошлого года отменены: против их проведения выступили участники СВО. Артист при этом активно выступает на частных мероприятиях в Дубае.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
20:00

Светлана Игнатьева

Мировой рекордсмен по весу Джон Брауэр Миннок достиг 634 килограммов, а потом сбросил 400

Мировой рекордсмен по весу Джон Брауэр Миннок достиг 634 килограммов, а потом сбросил 400

Но после курса лечения тяжелый пациент опять удвоил свой вес, и в итоге скончался в возрасте 41 год.
Светлана Игнатьева
19:39

Светлана Игнатьева

Художница решилась на жуткий эксперимент, разрешив зрителям делать с ней, что угодно

Художница решилась на жуткий эксперимент, разрешив зрителям делать с ней, что угодно

В одном из выставочных залов сербка шесть часов стояла по стойке «смирно», пока люди ее раздевали, кололи и разрисовывали.
Светлана Игнатьева
17:34

Светлана Игнатьева

Экс-муж звезды Comedy Woman Кати Варнавы нашел ей в Америке замену

Экс-муж звезды Comedy Woman Кати Варнавы нашел ей в Америке замену

Режиссер Александр Молочников встречается с продюсером из Голливуда Одессой Рэй, которая старше его на 10 лет.
Светлана игнатьева
17:00

Светлана игнатьева

Якутский мультфильм про «Быка холода» удостоен приза на кинофестивале в Торонто

Якутский мультфильм про «Быка холода» удостоен приза на кинофестивале в Торонто

Первая короткометражка студии «Тундра» победила в номинации «за сохранение языка коренных народов».
Светлана Игнатьева
16:44

Светлана Игнатьева

Житель Финляндии нашел на своем участке древнейший меч шведского крестоносца

Житель Финляндии нашел на своем участке древнейший меч шведского крестоносца

Недалеко от места находки ранее была обнаружена средневековая каменная церковь.
Светлана Игнатьева
16:32

Светлана Игнатьева

Внезапная смерть экс-участника группы «Элвин Грей» Артура Кусимова потрясла родных и коллег

Внезапная смерть экс-участника группы «Элвин Грей» Артура Кусимова потрясла родных и коллег

Что именно стало причиной ухода 31-летнего музыканта, не сообщается. У него остались мать и младшая сестра.