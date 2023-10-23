Жизнь и смерть Вии Артмане: актриса встречалась с Хрущевым, ездила на мерседесах, а умерла в психбольнице

Вия Артмане считалась одной из самых красивых актрис СССР. Признание критиков и зрителей она получила после выхода в 1963 году военной мелодрамы «Родная кровь», сообщает автор канала "Российский бомонд" на платформе Дзен.

Звезда была обласкана вниманием первых лиц страны - в частности, на ужин ее приглашал тогдашний генсек СССР Никита Хрущев. Она передвигалась на машинах, которые считались люксовыми - например, мерседесах.

Ее любили, обожали, ею восхищались. Но и завидовали. Злые языки утверждали, будто Вия была любовницей 1-го секретаря ЦК Компартии Латвии Восса и даже ездила к нему в его загородный дом в Юрмале.

Звезда была замужем за латвийским актером Артуром Димитерсом, который был ее намного старше. После ухода мужа Артмане призналась, что была несчастлива в личной жизни. И единственное, что ей дал брак - дети, в которых актриса души не чаяла.

Ее 66-летний сын - популярный музыкант, автор либретто к рок-опере «Парижская Богоматерь». 58-летняя дочь Кристиана Димитерс - художник-иллюстратор и мультипликатор. Она родилась в 1965-м году от внебрачной связи звезды с актером Евгением Матвеевым.

В 1993 году Артмане стала бездомной - ее выселили из квартиры, которая должна была быть передана заявившему на это права хозяину. Актриса съехала на "дачу" – холодный необжитой дом в поселке Мурьяни, что в 40 км от Риги.

Сын Артмане пытался привлечь внимание общественности к проблеме. В итоге в середине 90-х актрисе выделили квартиру в Риге, но она была после пожара и требовала ремонта. Вия влезла в кредиты, чтобы привести ее в надлежащий вид, но денег на все не хватило.

Из-за букета серьезных проблем со здоровьем Вия Фрицевна попала в психиатрическую клинику и скончалась там 11 октября 2008 года на 80-м году жизни.