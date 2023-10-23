Слоны на маленьких лодках в Индии встречаются на реках и озерах

Чудесным образом несчастных случаев со слонами происходит не так много, как можно было бы ожидать, но это не из-за отсутствия небезопасных практик.
Перевозить слона непросто, но в Индии, похоже, освоили это ремесло. Жители Индии, будь то на грузовике, поезде или даже лодке, придумали креативные способы наиболее эффективного перемещения крупнейшего наземного млекопитающего Земли из пункта А в пункт Б.
Международный фестиваль верблюдов в Индии каждый январь. Изюминка фестиваля, Конечно же, красиво разукрашенные верблюды.
Их одевают и украшают местные жители, а также делают им великолепные прически.
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