Слоны на маленьких лодках в Индии встречаются на реках и озерах

16:09 2023-10-23
Слоны на маленьких лодках в Индии встречаются на реках и озерах

Всякий раз, когда речь заходит о слонах, есть шанс, что что-то пойдет не так, а слонов в Индии водится довольно часто.

Чудесным образом несчастных случаев со слонами происходит не так много, как можно было бы ожидать, но это не из-за отсутствия небезопасных практик.

Перевозить слона непросто, но в Индии, похоже, освоили это ремесло. Жители Индии, будь то на грузовике, поезде или даже лодке, придумали креативные способы наиболее эффективного перемещения крупнейшего наземного млекопитающего Земли из пункта А в пункт Б.

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Международный фестиваль верблюдов в Индии каждый январь. Изюминка фестиваля, Конечно же, красиво разукрашенные верблюды.

Их одевают и украшают местные жители, а также делают им великолепные прически.

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