Слоны на маленьких лодках в Индии встречаются на реках и озерах

Чудесным образом несчастных случаев со слонами происходит не так много, как можно было бы ожидать, но это не из-за отсутствия небезопасных практик.

Перевозить слона непросто, но в Индии, похоже, освоили это ремесло. Жители Индии, будь то на грузовике, поезде или даже лодке, придумали креативные способы наиболее эффективного перемещения крупнейшего наземного млекопитающего Земли из пункта А в пункт Б.