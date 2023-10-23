‘Трюдо стал посмешищем в Индии’, таковы слова лидера канадской оппозиции на фоне дипломатического скандала

“Джастин Трюдо считается посмешищем в Индии – крупнейшей демократии в мире”, - сказал г-н Пойлевр в интервью непальскому радио Namaste Radio в Торонто.

Г-на Пуальевра, который готовится бросить вызов г-ну Трюдо на всеобщих выборах в 2025 году, спросили о “горькой ситуации” в канадско-индийских отношениях.

Он возложил вину на мистера Трюдо, назвав его “некомпетентным и непрофессиональным”, и пообещал восстановить ”профессиональные отношения" с Индией, если его партия придет к власти.

“Президент Байден ходит вокруг Трюдо и обращается с ним как с тряпкой и шлепает его, как тряпичную куклу”, - отметил лидер оппозиции.