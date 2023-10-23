Эксперты рассказали, готовят картофель фри в McDonald's из пасты или нарезают свежим

Есть версия, будто картошка фри в McDonald's, какой бы вкусной ни была, готовится не из свежего картофеля, а скорее из некой смеси картофельной пасты.

Эксперты пояснили, что это на самом деле не так. Ее готовят из настоящего цельного картофеля и отправляют в магазины. В картофель фри McDonald's добавляют и другие ингредиенты, но по своей сути это настоящий картофель.

Тик-токер, бывший корпоративный шеф-повар McDonald's Харач уточнил, что компания обычно использует настоящий красновато-коричневый картофель. Клубни моют, на пару очищают от кожуры, затем рабочие вырезают неприглядные коричневые пятна.

В трубочке для жарки картофеля фри есть лезвия, через которые клубни проталкиваются на высокой скорости, в результате чего получается классическая форма для жарки, которую все знают.

Затем картофель фри бланшируют, сушат и обжаривают на пару. После замораживают и отправляют в магазины McDonald's. Оставшуюся часть приготовления они проходят во фритюрнице на месте. В итоге получается картошку фри в McDonald's.