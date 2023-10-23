Эксперты рассказали, готовят картофель фри в McDonald's из пасты или нарезают свежим

17:33 2023-10-23
Эксперты рассказали, готовят картофель фри в McDonald's из пасты или нарезают свежим

За основу берутся клубни, которые после мытья и чистки на высокой скорости проталкиваются через трубку с лезвиями, в итоге получается классическая форма.

Есть версия, будто картошка фри в McDonald's, какой бы вкусной ни была, готовится не из свежего картофеля, а скорее из некой смеси картофельной пасты. 

Эксперты пояснили, что это на самом деле не так. Ее готовят из настоящего цельного картофеля и отправляют в магазины. В картофель фри McDonald's добавляют и другие ингредиенты, но по своей сути это настоящий картофель.

Тик-токер, бывший корпоративный шеф-повар McDonald's Харач уточнил, что компания обычно использует настоящий красновато-коричневый картофель. Клубни моют, на пару очищают от кожуры, затем рабочие вырезают неприглядные коричневые пятна.

В трубочке для жарки картофеля фри есть лезвия, через которые клубни проталкиваются на высокой скорости, в результате чего получается классическая форма для жарки, которую все знают.

Затем картофель фри бланшируют, сушат и обжаривают на пару. После замораживают и отправляют в магазины McDonald's. Оставшуюся часть приготовления они проходят во фритюрнице на месте. В итоге получается картошку фри в McDonald's.

Показать следующие комментарии
Фото
Антон Райт
16:49

Антон Райт

Внедрение искусственного интеллекта породит социальные конфликты и безработицу

Внедрение искусственного интеллекта породит социальные конфликты и безработицу

Баффет уверен: эта проблема решаема при условии радикальной трансформации общественных отношений, а равно институтов государства и общества между собой.
Антон Райт
16:47

Антон Райт

Уоррен Баффет: Криптовалюты похоронят своих владельцев

Уоррен Баффет: Криптовалюты похоронят своих владельцев

Традиционный бизнесмен, Уоррен несколько раз выступал против засилья криптовалют и несколько раз предсказывал коллапс их рынка.
Светлана Игнатьева
16:02

Светлана Игнатьева

Эксперт ВОЗ Ерофеева увидела риск роста в России криминальных абортов

Эксперт ВОЗ Ерофеева увидела риск роста в России криминальных абортов

Акушер-гинеколог считает, что предложенные парламентарием сокращение сроков дял прерывания беременности могут иметь обратный эффект.
Светлана Игнатьева
15:38

Светлана Игнатьева

Гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия рассказал, как стать звездой

Гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия рассказал, как стать звездой

Эксперт считает, что красота не имеет значения. И посоветовал соискателям делать акцент на забавные черты, а также убрать раздражающие особенности.
Светлана Игнатьева
15:23

Светлана Игнатьева

Дочь Маргарет Тэтчер на седьмом десятке вышла замуж за мужчину на 16 лет моложе

Дочь Маргарет Тэтчер на седьмом десятке вышла замуж за мужчину на 16 лет моложе

Свадьба прошла в кругу самых близких и родных в Лас-Вегасе. Влюбленные знакомы с 1992 года, и более тридцати лет жили в гражданском браке.
Светлана Игнатьева
15:02

Светлана Игнатьева

Немецкий сын художника Никаса Сафронова хочет приехать в Россию

Немецкий сын художника Никаса Сафронова хочет приехать в Россию

У культового российского живописца шестеро сыновей, и все они родились от разных женщин.
Ангелина Крент
15:01

Ангелина Крент

В Китае запустили водородный поезд

В Китае запустили водородный поезд

Крупнейший в мире производитель рельсовых транспортных средств выпустил поезд с нулевым уровнем выбросов, работающий на водородных топливных элементах с суперконденсаторным буфером, сообщает New atlas.
article_image 19:28

Спорное наследие Брюса Ли

Многие называют главным наследием Брюса Ли популяризацию восточных единоборств на Западе. Массовое увлечение кунг-фу подарило миру таких звёзд жанра боевиков, как Чак Норрис, Стивен Сигал и Джеки Чан.

article_image 17:33

Татьяна Васильева и ее секрет на миллион

Известная актриса в эфире программы «Секрет на миллион» призналась на всю страну в том, что в молодости у неё был серьёзный роман с бизнесменом Арифом Алекперовым.

article_image 17:30

Жерар Депардье признался, что в молодости занимался проституцией

В 2014 году известный актёр выпустил автобиографическую книгу, где поделился поистине шокирующими подробностями своей личной жизни.