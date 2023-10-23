Американские юристы за нападки Трампа на судей сравнили его с боссом мафии

Дональду Трампу предъявлено 91 уголовное обвинение. Из них 17 связаны с его стремлением отменить свое поражение на выборах 2020 года, сообщают американские СМИ.

Экс-президент США во время гражданского процесса вступил в конфронтацию с судьями, осуществляющими надзор за судебными процессами. По мнению судей и экспертов по правовым вопросам страны, это ослабляет судебную систему США.

Федеральный судья в Вашингтоне (округ Колумбия) и судья штата Нью-Йорк издали специальные приказы, которые призваны пресечь публичные высказывания Трампа.

Нападки Трампа на судей отравляют гражданскую атмосферу и делают физические нападения... более вероятными, - заявила судья в отставке из Массачусетса и преподаватель Гарвардской школы права Нэнси Гертнер.

Тем временем адвокаты Трампа подали множество ходатайств об отсрочке судебного разбирательства по обвинению в неправильном обращении с секретными документами до окончания выборов 2024 года.

Трамп намерен снова баллотироваться на пост президента и многочисленные обвинения, с которыми сталкивается, называет политической вендеттой демократов.

По данным СМИ, Трамп также сделал личный выпад в адрес специального советника Джека Смита, назвав его “невменяемым”, “жуликоватым” и “головорезом”. Поводом стало то, что Смит выдвинул против экс-президента Америки 2 отдельных дела по федеральным обвинениям.

В августе Трамп раскритиковал судью из Вашингтона Таню Чуткан, наблюдавшую за обвинениями Смита. Он назвал ее “крайне пристрастной” и “ОЧЕНЬ предвзятой и несправедливой”.

Противники Дональда Трампа считают, что он стремится вновь принять участие в выборах президента США. Победа может дать ему необходимый иммунитет на всю оставшуюся жизнь.

После избрания Трамп может простить себя за все федеральные преступления, в которых его обвиняют, и избежать всех государственных и гражданских дел из-за своих неотложных государственных дел.