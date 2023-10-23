Американка стала одержима Хэллоуином и потратила на оформление участка в его стиле 40 тысяч долларов

Каждый год, вот уже почти десять лет, 50-летняя Крис Кофлан из Грэнбери, который находится в штате Техас, устраивает у себя во дворе шоу на Хэллоуин.

Она много лет собирает куски пластиковых, резиновых и ПВХ-труб, чтобы создать свою коллекцию существ. Дама посещает склады по продаже запчастей, покупает жуткие фигурки.

Все для того, чтобы превратить свой участок площадью в 4 квадратных километра, в территорию с привидениями, которые наводят ужас на окружающих.

Как только начала, уже не могла остановиться, — сказала Кофлан. Чем больше я делала, тем больше хотелось сделать.

«Twisted Crazy Haunt» Кофлан и ее 49-летний муж Джо в этом году организовали в седьмой раз. Согласно опросу Lombardi Homes, такие люди, как Кофланы, помогли Техасу занять четвертое место среди штатов Америки, наиболее одержимых украшениями к Хэллоуину.

В среднем каждое домохозяйство в регионе тратит на украшения к празднику 145 долларов и выделяет на их установку более трех часов времени. Что касается Кофлан, то она за семь лет на эти цели потратила около 40 000 долларов, из них 13 000 долларов - за 2 последних года.

Большую часть реквизита при этом сделала сама. Первой ее инсталляцией стал гроб из картона. Американка обложила его черными мешками для мусора и скрепила все клейкой лентой.

Люди по соседству начали заходить, чтобы узнать, чем она занимается. А потом уже она стала приглашать их на Хэллоуин. На ее участке можно увидеть многое - от демонического цирка с участием почти 20 клоунов всех форм и размеров до тыквенного участка ужасов и прогулки по кладбищу мертвых домашних животных.

Пожертвования, которые оставляют посетители, женщина передает местным клиникам.