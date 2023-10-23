Как россияне привыкали к картошке: дьявольские яблоки и картофельные бунты на Руси

19:53 2023-10-23
Как россияне привыкали к картошке: дьявольские яблоки и картофельные бунты на Руси

Сегодня в России картофель едят повсеместно, и это один из самых ходовых продуктов. Так было не всегда, приживался этот овощ на русской земле с большим трудом, не обошлось и без силовых методов.

На какие только ухищрения не шли власти в прежней Росси, чтобы приучить людей к картошке.

В конце концов, помогла одна хитрость. Однако расскажем все по порядку.

Привез картофель в Россию царь Петр Первый, доставили ее из Голландии, где государь первый раз попробовал новый овощ с приятным вкусом.

Царь постановил выращивать "земляные яблоки" по всей стране.

Дело Петра продолжили Екатерина Вторая и Николай Первый.

Однако простой люд упорно сопротивлялся и не хотел принимать картофель в свой рацион. Причин было несколько.

Во-первых, люди боялись всего нового и непривычного, одно время картофель называли "чертовым яблоком".

Никто не знал, как правильно употреблять его в пищу, как выращивать, когда собирать и как готовить.

Многие пытались есть картошку сырой, недозревшей, от этого из-за содержащегося в ней яда солонина люди заболевали и даже умирали.

Вот почему в народе возненавидели новый овощ, который, якобы мог даже привести отведавших его людей в ад.

В период эпидемии холеры малограмотный народ посчитал, что эта беда возникла как раз из-за нового овоща, привезенного из-за границы.

В то время как в высших кругах общества готовились вкуснейшие блюда из картофеля, которые считались деликатесами, крестьяне поднимали настоящие картофельные бунты.

Церковь в этом смысле поддерживала простой люд, утверждая, что это греховный плод, совративший Адама и Еву. И это было еще одной причиной неприятия картофеля.

Крестьяне отказывались сажать картофель и бунтовали. Картофельные поля сжигались, люди нападали на чиновников.

Против бунтовщиков применяли оружие, их били плетьми, сажали, отправляли в Сибирь, забирали в солдаты.

Проблему удалось решить хитростью. Как говорится, запретный плод сладок. Власти стали запрещать картофель.

Его не разрешали сажать, а государственные поля и склады поставили под охрану. При этом охранники дежурили только днем.

Ночью посадки оставались незащищенными, и это был намеренный ход.

Крестьяне из любопытства начали воровать картофель и, наконец, распробовали его вкус, стали выращивать овощ на своих огородах.

Так продолжается по сей день. Сегодня это самый популярный продукт в России, который едят в каждом доме.

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