7 эффективных подкормок для огурцов, на вооружение к следующему году

Компост:

Для приготовления жидкой подкормки готовый компост закладывают в холщовый мешок и добавляют органические ингредиенты: золу, измельченные растения-сидераты, костную муку, навоз и др.

Завязанный мешок опускают в ведро с водой, накрывают крышкой.

Жидкость, каждый день перемешивая, настаивают до тех пор, пока она не станет темно-коричневой. Средство вносят под корень растений.

Коровяк:

Для удобрения огурцов применяют жидкий или подстилочный коровяк. Разжиженную подкормку получают путем соединения навоза (бочку заполняют на треть) и воды.

Подстилочный коровяк представляет собой массу, содержащую солому, опилки, сено или торф. Такое удобрение лишено влаги, оно постепенно преет, превращаясь в питательный перегной.

Древесная зола:

Золу для подкормки растений используют в сухом и разведенном виде. Зольным порошком посыпают землю перед поливом. Для приготовления питательного настоя 10 ст. л. золы заливают 5 л воды.

Жидкость настаивают неделю, регулярно перемешивая.

В золе содержится много кальция, необходимого для активного роста огурцов. Однако следует помнить, что ее нельзя вносить вместе с азотными подкормками.

Дрожжи:

Для приготовления удобрения 10 г сухих дрожжей разводят в 10 л подогретой воды, добавляют 2 ст. л. сахара. Состав настаивают примерно 3 часа, после чего разбавляют 50 л воды.

Дрожжевая подкормка делает овощную культуру выносливее, ускоряет формирование корней и плодовых завязей.

Луковая шелуха:

Чтобы приготовить питательный отвар для полива и опрыскивания растений, 2 стакана измельченной луковой шелухи помещают в ведро с кипятком и держат на водяной бане 10 минут.

Остывшую жидкость процеживают, оставшееся растительное сырье добавляют в компост.

Отвар из луковой шелухи, помимо подпитки, защищает растения от болезней и вредителей.

Молоко:

Для подкормки огурцов рекомендуется использовать сырое молоко, нестерилизованное. Для применения на огороде продукт обязательно разбавляют водой в пропорции 1:5 или 1:10.

Таким раствором поливают или опрыскивают растения.

Благодаря содержанию большого количества питательных веществ молоко служит эффективным удобрением, защищает овощную культуру от вредоносных насекомых и болезней.

Яичная скорлупа:

Вымытая и измельченная в порошок скорлупа представляет собой готовое удобрение. Ее подсыпают под корень растений во время рыхления или прополки, перемешивая с землей.

Яичная скорлупа дает растениям полноценный комплекс полезных микроэлементов.