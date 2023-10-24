Причины гниения внутренних листьев капусты, вот способ как избежать этой напасти

Слизистый бактериоз или мокрая гниль капусты:

Слизистый бактериоз поражает кочаны в конце сезона или во время хранения.

Причин того, что листы капусты гниют несколько:

Источниками заразы являются прошлогодние растительные остатки, сорняки и конечно же насекомые вредители, куда без них.

Перекорм азотными удобрениями влияет на быстрый рост, кочаны становятся крупными, но не плотными и уже с гнильцой внутри.

Влажная или жаркая погода стимулируют развитие слизистого бактериоза.

Механические повреждения усиливают риск заражения.

Зараженные растения проявляются в 2 вариантах:

Болезнь начинается с верхних листьев капусты. Они постепенно темнеют, покрываются маслянистыми пятнами. В этом случае надо срезать кочан и удалить верхние листья, иначе он полностью сгниет.

Распространение начинается с кочерыжки. В этом случает слизистый бактериоз очень быстро поражает весь кочан.

Печальнее всего, когда нет ни каких признаков болезни, а при разрезе обнаруживаешь гниль внутри. Болезнь внешне может не проявляться, но запах гнили присутствовать.

Если обнаружить на раннем этапе - можно. Для этого необходимо очистить больные листья, а продукт использовать как можно быстрее. Если гниль пошла распространяться внутрь, то лучше вывезти и утилизировать.

Как бороться со слизистым бактериозом:

Севооборот. Если вы сажаете капусту, то это как вариант исключить мокрую гниль капусты. Капусту можно сажать после бобовых, лука, чеснока, помидоров, перца, картофеля.

Умеренные подкормки. Особенно не балуйтесь с азотными. Их надо вносить рано весной и то 1-2 раза не больше. Для капусты важны фосфорно-калийные удобрения.

Расстояние между кочанами. Ни каких загущенных посадок.

Профилактическая обработка препаратами фитоспорин, гамаир, триходерма каждые 15 дней.

Устойчивые сорта к слизистому бактериозу: аэробус, подарок, галакси, казачок, колобок, белоснежка и т.д.

Своевременный сбор урожая, так как холода и заморозки могут спровоцировать мокрую гниль.