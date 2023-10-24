Огородники рассказали, когда и что сажаем на рассаду

15:25 2023-10-24
Огородники рассказали, когда и что сажаем на рассаду

График посева семян на рассаду во многом зависит куда будем высаживать рассаду в открытый грунт на улицу или в теплицу, сроки появления всходов.

Некоторые всходят медленно, а другие быстро всхожие. От климатической местности, от фазы Луны, от особенности вызревания.

Время от появления всходов до уборки урожая может быть разным и для сортов одного вида. Ранним сортам нужно намного меньше времени для созревания, чем позднеспелым. Поэтому позднеспелые сорта высаживаем раньше, чем ранние.

Каждый выбирает сроки посадки из сходя из своих наблюдений, обстоятельств.

Сладкий перец, баклажаны сажаем на рассаду с 24 февраля по 1 марта. Срок прорастания семян около двух недель. Высаживаем на постоянное место в теплицу в середине мая.

Томат сеем позднеспелые сорта в начале марта, а ранние после двадцатых чисел марта, а высаживаем в теплицу в первых числах мая.

Капусту белокочанную начинаем сажать в начале апреля под дуги в теплицу, сверху накидываем нетканый материал.

Лук порей, посев производим с 15 февраля до начала марта.

Очень просто самим рассчитать, когда высевать семена на рассаду. Для этого берём дату в которую мы хотим высаживать рассаду на постоянное место, отнимаем от неё возраст рассады и количество дней до появления всходов.

Показать следующие комментарии
Фото
Антон Райт
16:49

Антон Райт

Внедрение искусственного интеллекта породит социальные конфликты и безработицу

Внедрение искусственного интеллекта породит социальные конфликты и безработицу

Баффет уверен: эта проблема решаема при условии радикальной трансформации общественных отношений, а равно институтов государства и общества между собой.
Антон Райт
16:47

Антон Райт

Уоррен Баффет: Криптовалюты похоронят своих владельцев

Уоррен Баффет: Криптовалюты похоронят своих владельцев

Традиционный бизнесмен, Уоррен несколько раз выступал против засилья криптовалют и несколько раз предсказывал коллапс их рынка.
Светлана Игнатьева
16:02

Светлана Игнатьева

Эксперт ВОЗ Ерофеева увидела риск роста в России криминальных абортов

Эксперт ВОЗ Ерофеева увидела риск роста в России криминальных абортов

Акушер-гинеколог считает, что предложенные парламентарием сокращение сроков дял прерывания беременности могут иметь обратный эффект.
Светлана Игнатьева
15:38

Светлана Игнатьева

Гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия рассказал, как стать звездой

Гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия рассказал, как стать звездой

Эксперт считает, что красота не имеет значения. И посоветовал соискателям делать акцент на забавные черты, а также убрать раздражающие особенности.
Светлана Игнатьева
15:23

Светлана Игнатьева

Дочь Маргарет Тэтчер на седьмом десятке вышла замуж за мужчину на 16 лет моложе

Дочь Маргарет Тэтчер на седьмом десятке вышла замуж за мужчину на 16 лет моложе

Свадьба прошла в кругу самых близких и родных в Лас-Вегасе. Влюбленные знакомы с 1992 года, и более тридцати лет жили в гражданском браке.
Светлана Игнатьева
15:02

Светлана Игнатьева

Немецкий сын художника Никаса Сафронова хочет приехать в Россию

Немецкий сын художника Никаса Сафронова хочет приехать в Россию

У культового российского живописца шестеро сыновей, и все они родились от разных женщин.
Ангелина Крент
15:01

Ангелина Крент

В Китае запустили водородный поезд

В Китае запустили водородный поезд

Крупнейший в мире производитель рельсовых транспортных средств выпустил поезд с нулевым уровнем выбросов, работающий на водородных топливных элементах с суперконденсаторным буфером, сообщает New atlas.
article_image 19:28

Спорное наследие Брюса Ли

Многие называют главным наследием Брюса Ли популяризацию восточных единоборств на Западе. Массовое увлечение кунг-фу подарило миру таких звёзд жанра боевиков, как Чак Норрис, Стивен Сигал и Джеки Чан.

article_image 17:33

Татьяна Васильева и ее секрет на миллион

Известная актриса в эфире программы «Секрет на миллион» призналась на всю страну в том, что в молодости у неё был серьёзный роман с бизнесменом Арифом Алекперовым.

article_image 17:30

Жерар Депардье признался, что в молодости занимался проституцией

В 2014 году известный актёр выпустил автобиографическую книгу, где поделился поистине шокирующими подробностями своей личной жизни.