Огородники рассказали, когда и что сажаем на рассаду

Некоторые всходят медленно, а другие быстро всхожие. От климатической местности, от фазы Луны, от особенности вызревания.

Время от появления всходов до уборки урожая может быть разным и для сортов одного вида. Ранним сортам нужно намного меньше времени для созревания, чем позднеспелым. Поэтому позднеспелые сорта высаживаем раньше, чем ранние.

Каждый выбирает сроки посадки из сходя из своих наблюдений, обстоятельств.

Сладкий перец, баклажаны сажаем на рассаду с 24 февраля по 1 марта. Срок прорастания семян около двух недель. Высаживаем на постоянное место в теплицу в середине мая.

Томат сеем позднеспелые сорта в начале марта, а ранние после двадцатых чисел марта, а высаживаем в теплицу в первых числах мая.

Капусту белокочанную начинаем сажать в начале апреля под дуги в теплицу, сверху накидываем нетканый материал.

Лук порей, посев производим с 15 февраля до начала марта.

Очень просто самим рассчитать, когда высевать семена на рассаду. Для этого берём дату в которую мы хотим высаживать рассаду на постоянное место, отнимаем от неё возраст рассады и количество дней до появления всходов.