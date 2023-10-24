Елене Блиновской продлили домашний арест до 26-го января 2024 года

В Замоскворецком суде Москвы рассмотрели продление меры пресечения блогера Елены Блиновской. Адвокат звезды соцсетей просил суд об ограничении его подопечной в определенных действиях, но гуру марафонов все-таки оставили под домашним арестом - до 26 января.

Как уточняет СтарХит, на заседании пристутствовал супруг 42-летней женщины. Издание напомнило, что Алексей тоже проходит фигурантом - по 3 уголовным делам, в том числе и по неуплате налогов.

Блиновская в суде ни с кем не общалась, блогер прятала лицо под капюшоном и вообще выглядела подавленной, говорится в публикации.

К слову, многие знаменитости осудили гуру марафонов за то, что она, по их мнению, обманывала своих клиентов. Но некоторые заняли ее сторону. В их числе - Ксения Бородина и Тина Канделаки.

В пользу Блиновской также выступила певица Нюша, которая давно с нею дружит.