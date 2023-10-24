Тесть Павла Прилучного прячется от налоговой

Тесть «главного мажора России» задолжал своей стране более 200 тысяч рублей, сообщает Космополитен.

Десять лет назад Аршак Брутян открыл ИП и занялся ресторанным бизнесом. Это дело просуществовало 6 лет. Закрыв это предприятие, отец Зепюр Брутян со своей супругой стали открывать рестораны кавказской кухни уже в Испании.

Пока бизнесмен раскручивал дело в Испании, закрытое ИП вогнало мужчину в долги.

На закрытом ИП сегодня числится свыше 206 тысяч рублей долга по ранее взятым кредитам. С учетом набегающей пени сумма увеличивается. Семья Брутян при этом продолжает развивать ресторанный бизнес в Испании, год назад они рассказали об открытии новых заведений в Мадриде и Барселоне, — сообщает Telegram-канал Shot.

И актриса, и ее родители ситуацию не комментируют. Аршак Брутян недавно гостил у Павла Прилучного и своей дочери, нянчился с внуком Микаэлем, которому скоро исполнится полгода.

Муж Зепюр также переживает не лучший период. Его бывшая жена Агата Муцениеце потребовала увеличения алиментов. Она заявила, что сама оплачивает обучение в частной школе их общего 10-летнего сына Тимофея.