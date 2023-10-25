Дональд Трамп на митинге сравнил себя с Нельсоном Манделой

Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Нью-Гэмпшире США на фоне открытых уголовных расследований в его отношении заявил, что он гений.

Экс-президент Америки сравнил себя с Нельсоном Манделой. Говоря о своих отношениях с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Трамп сказал:

Макрон, хороший парень, он за Францию, а я - за нас.

Он также спросил аудиторию:

Вы правильно пишете “мы"? Вы пишете нас по буквам U-S. Пару дней назад я понял, что там было написано "мы". И я сказал: если вдуматься, то США равны Соединенным Штатам.

Министерство юстиции США продолжает преследование Дональда Трампа за разглашение секретных сведений США и нападение на Капитолий США 6 января 2021 года.