Мнение агрономов: Лидеры сортов огурцов устойчивые к основным болезням

Мальчик с пальчик, устойчив к комплексу заболеваний огуречной мозаике, мучнистой росе, пероноспорозу, оливковой пятнистости.

Самоопыляемый гибрид, не нужны насекомые опылители. Первые плоды появляются по истечению 40 суток после всхода семян. Плоды небольшие, не более 11 см. Очень хороши в свежих салатах, в консервациях, солениях.

Сестрица Алёнушка, пчёлоопыляемый, среднеспелый, урожай вкусных зеленцов готов к уборке через 48-50 дней после всходов семян.

В завязях образуется до трёх зеленцев, с тонкой кожицей, крупно-бугорчатых плодов, без горечи. Устойчив сорт не только к неблагоприятным погодным условиям , но и к комплексу распространённых заболеваний.

Доломит, гибрид голландской селекции, созревают огурчики, через 38-42 дня после появления ростков.

Опыление насекомыми не требуется. Устойчив к вирусу огуречной мозаики, к мучнистой росе и кладоспориозу. Огурчики имеют тонкую кожицу, слаборебристые, покрыты мелкими бугорками.

Аванс, очень устойчив к различным огуречным заболеваниям. Это гибрид раннего созревания, от всходов до плодоношения проходит не более 1,5 месяцев. Растение сильнорослое, в каждом узле закладывается по 3-5 завязей. огурчики белошипые, бугорчатые, хороши для солений, маринования.

Подмосковные вечера, теневынослив, хороший иммунитет к распространённым огуречным болезням, устойчив к вирусам огуречной мозаики, кладоспориозу и мучнистой росе.

Начинает плодоносить на 45 день после появления всходов. Для опыления не требуются насекомые опылители. Вынослив к любым условиям и не требователен к почвам. Вкус огурцов слегка сладковатый, не бывает горечи и пустот.