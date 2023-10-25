Правила хранения кочанов в домашних условиях

Если Вы заметили какие-то погрешности, то-есть повреждения, то можно верхний лист снять, а хранить этот кочан подальше от других и используйте в первую очередь.
Лучше дольше и качественнее хранится капуста та, которая собирается после первых заморозков. Это объясняется тем, что при низкой температуре капуста включает некий режим "самосохранения".
Капуста не любит жару и не любит холод. Лучшая температура для хранения от 0 до +7°. Понятно что если температура будет ниже 0, то вилок просто замёрзнет, если выше +7 градусов, она начнёт увядать.
Где хранить капусту в зиму
Хранить лучше всего в подвале, погребе, в гараже, даже на лоджии можно сохранить капусту несколько месяцев, при условии, что она утепленная и там не понижается температура ниже 0.
Если капусту для хранения на зиму сложить горкой или пирамидкой, нужно чаще проверять кочаны иначе от одного гнилого быстро пойдёт по другим и могут испортиться остальные.
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