Черный рис — пока еще экзотика на нашей кухне, но в азиатских странах с черным рисом близко знакомы несколько тысячелетий

Азиатский черный рис внешне похож на привычный для нас белый, но черно-коричневого оттенка. Его зерна более округлые и быстро варятся.

Американский рис длинный, тонкий и твердый, с приятным сладковато-ореховым вкусом. Его называют диким или индейским, варится он дольше, чем белый рис.

Азиатский рис намного дешевле, что вполне понятно, так как транспортные расходы по его доставке меньше. Цвет зерен зависит от степени зрелости — чем спелее, тем темнее.

Богатый состав Витаминов:

В черном рисе, по сравнению с белым и бурым, содержится больше протеина (8,89 г на 100 г зерна).

Этот продукт также богат 18 аминокислотами, липидами, клетчаткой, витаминами (А, Е, РР, С, К), минералами (калием, кремнием, магнием, серой и другими), летицином, фенольными соединениями, токоферолами (составляющими витамина Е), токотриенолами (жирорастворимыми витаминами группы Е), противовоспалительными фитостеролами и фитиновой кислотой, являющейся растительным хранилищем фосфора.

Антиоксиданты:

Черный рис помимо прочего, имеет в своем составе антиоксиданты антоцианы, которые, собственно, и окрашивают его в темный цвет (как чернику, голубику и ежевику).

В черном рисе содержится семь антоцианов и более 23 растительных соединений с антиоксидантными свойствами, в том числе несколько типов флавоноидов и каротиноидов.

Именно поэтому черный рис обладает самой высокой антиоксидантной активностью по сравнению с другими сортами риса.

Максимальное количество антоцианов сконцентрировано в отрубной оболочке.

Антиоксиданты же защищают клетки от окислительных процессов, которые провоцируют повреждение печени и почек, а также болезни Альцгеймера. Кроме того, антоцианы отличаются мощным противовоспалительным эффектом.

Противораковые свойства:

Антоцианы из черного риса также обладают противораковыми свойствами. Обзор нескольких исследованийпоказал, что более высокое потребление продуктов, богатых антоцианами, уменьшает риск развития колоректального рака.

Кроме того, эксперимент в пробирке продемонстрировал, что антоцианы из черного риса уменьшают количество клеток рака молочной железы, замедляют их рост и способность к распространению.

Звучит все это, конечно, многообещающе, но речь идет о чистом веществе. Как именно влияют антоцианы из пищи – пока сложно сказать.

Здоровье глаз:

В результате некоторых исследований становится очевидно, что черный рис содержит большое количество лютеина и зеаксантина — двух типов каротиноидов, которые связаны со здоровьем глаз.

Эти соединения, являющиеся антиоксидантами, защищают глаза от потенциально вредных свободных радикалов.

Ученые говорят о том, что эти антиоксиданты играют важную роль в защите от возрастной дегенерации желтого пятна — заболевания, которое является основной причиной слепоты во всем мире.

Они также могут снизить риск развития катаракты и диабетической ретинопатии — поражения сетчатки глаза, одного из тяжелых осложнений сахарного диабета.

Тут стоит отметить, что те же лютеин и зеаксантин в больших количествах содержатся, например, в тыкве и морковке.

Защита от ожирения:

Как уже говорилось, черный рис — отличный источник белка и клетчатки, составляющих, которые способствуют снижению веса за счет подавления аппетита и повышения чувства сытости.

Кроме того, исследования на животных и людях привели ученых к выводам, что антоцианы, подобные тем, что содержатся в черном рисе, помогают снизить массу тела и процентное содержание жира в организме, а также влияют на инсулинорезистентность.

При этом черный рис можно смешивать с коричневым — эффект снижения веса сохраняется.

В 6-недельном исследовании с участием 40 женщин с избыточным весом те, кто ел смесь коричневого и черного риса до 3 раз в день на диете с ограничением калорий, потеряли значительно больше массы тела и жира, чем те, кто ел белый рис.

В результате научного эксперимента на мышах выяснилось, что добавление черного риса к диете с высоким содержанием жиров значительно снижает накопление жира в печени.

Дополнительные преимущества:

Исследования на животных показывают, что употребление черного риса и других продуктов, содержащих антоцианы, помогает снизить уровень сахара в крови при диабете 2 типа.

Для подтверждения этого эффекта, разумеется, необходимы исследования на людях.

Черный рис в кулинарии:

Из черного риса готовят гарниры к мясным и рыбным блюдам, ризотто, плов и паэлью.

Его добавляют в овощное рагу, салаты, супы, запеканки и пудинги.

Очень популярны японские роллы с черным рисом, блюда с добавлением бобовых, орехов и соевого соуса.