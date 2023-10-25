Покерный гений "Малыш" Стю Ангер: единственный в мире трехкратный победитель главного турнира WSOP

Жизнь Стю Ангера была короткой, но яркой, как в остросюжетном кино: с мафиозными авторитетами, казино-барами и ипподромами, криминальными разборками, крутыми выигрышами и огромными долгами, с успехом у дам, алкогольным угаром и наркотическим дурманом.

Однако эта же страсть окончательно сгубила покерного гения и довела его до могилы в 45 лет.

Талант к игре, особая агрессивная игровая манера принесли ему невероятную славу и могли бы озолотить.

Детские увлечения и раннее взросление Стюарт Эррол Ангер- уроженец Манхеттена, появился на свет в 1953 году. Гемблингом увлекся уже с 8 лет, в 10 была сделана его первая ставка на ипподроме. Тяге к азартным играм способствовал собственный бар у отца, в котором он каждую неделю разыгрывал турниры. В 14 Стюарт, схватывающий на лету, все, что касалось карточных игр, уже был выдающимся мастером в Джим Рами, правилам его обучил одноклассник. В 1967 году скончался отец, Стю остался единственным кормильцем, на его шее оказались мать и младшая сестренка. В 15 лет он бросил школу в поисках работы. Потом на мальчика вышла мафия, прослышав о его выдающихся способностях к азартным играм. Влиятельный мафиози Виктор Романо взял юного гения под свое покровительство, взамен Стю должен был отстегивать "опекуну" 20% от выигрышей. В 1979 году пришлось пережить смерть матери. Парень начал сильно выпивать, но не бросал игры, все еще держал связь с преступным миром. Юноша мог запросто появиться в любом баре или клубе и начать игру. Стю не отличался высокми ростом, чтобы достать до карточного стола, всегда подкладывал на стул подушку. Однако субтильная комплекция ничуть не смущала игромана, за столом он вел себя дерзко, агрессивно, даже по-хамски, издевался над соперниками, дразнил их, пытался задеть. Однажды он довел одного из игроков до бешенства, и тот даже ударил наглеца Стю стулом. Правда, сделал он это совершенно зря: через некоторое время человек, замахнувшийся на Стю, был найден убитым.

Лас-Вегас Увлечение ставками на ипподроме привело к большим долгам, потому что неудачи следовали одна за другой, Стю спускал здесь огромные деньги впустую. Вскоре долг достиг баснословных размеров, вернуть его надо было очень серьезным людям, от которых защитить не мог даже Виктор Романо. Стю Ангер вынужден бы скрываться, из Манхэттена он подался в Лас-Вегас и быстро покорил "Город Грехов". Здесь его ждал невероятный успех, Стю получил первый крупный выигрыш и смог рассчитаться сначала с частью долгов, чуть позже он уже выплатил все остальное. Гений покера решил обосноваться в Лас-Вегасе насовсем. Здесь же он познакомился с Мэделин Вилер, на которой женился и усыновил ее ребенка. Игра Стю всегда была на высшем уровне, он уверенно и легко выигрывал всех, поэтому его боялись. В конце концов все казиона Лас-Вегаса запретили ему доступ в игровые залы, Стю был внесен в черныый список пожизненно как игрок, который никогда не проигрывал.

Победы Первая удача в Вегасе случилась в 1978 году, когда Стю забрал выигрыш 47 тысяч долларов. Это была лишь одна из ступенек, ведущих к бешеннному успеху. Стю быстро учился и накапливал арсенал приемчиков и фишек, которые перенимал у друзей и соперников по игре. Едва освоив новые тонкости, он уже через день-другой легко обыгрывал своих наставников. В 24 года легенда покера выиграл первый золотой браслет WSOP. Он вышел в финал и взял 365 тысяч долларов, получив титул самого юного победителя. Второй браслет достался ему через год, а впридачу 375 тысяч баксов. Стю прославился особым агрессивным игровым стилем, что в ту пору было необычно и ново. Соперники легко выходили из себя, теряли контроль, увеличивая шансы Стю на победу. Он становился все более популярным, слава и деньги дали свой плачевный результат: покерные победы обернулись разгульным образом жизни, в которой обязательными атрибутами были алкоголь и наркотики. У Стю всю жизнь была внешность подростка: худенький и невысокий, он получил с юношеских лет прозвище "Малыш", которое прилипло к нему до конца жизни. При этом звезда покера пользовался успехом у женщин, друзья его считали обаятельным и харизматичным. В 1990 Стю участвовал в турнире WSOP, заплатив 10 000 долларов, у него были все шансы стать первым, но в итоге получил 9 место, причиной провала стали наркотики. На третий день турнира Малыша нашли в отеле без сознания. Следующий раз за него заплатил друг Билли Бакстер, в итоге Стю Ангер снова вошел в Главный Турнир Мировой Серии и в этот раз победа досталась ему, а с нею и приз в 1 млн долларов.

Дойл Брансон Это был первый из серьезных соперников Стюарта, и он же превратился в лучшего друга. Отношения были взрывные, от дружбы и симпатии постоянно переходили к вспышкам ненависти. По словам Дойла, троекратный чемпион WSOP в игре был грубым, высокомерным и очень надменным. Иногда даже у лучшего друга возникало желание ударить Стю за покерным столом. Ангер мог бросать в дилеров карты, нецензурно выражаться, плеваться во время игры, он эпатировал соперников, выводил их из равновесия, создавая для себя огромные преимущества. В обычной жизни это был другой человек, которого обожали дамы, к нему тянулись мужчины. О нем отзывались как об умном, интересном собеседнике, человеке, который притягивал к себе взгляды и всеобщее внимание. У Стю были все качества для того, чтобы считаться идеальным игроком, но самообладания ему не хватало. Вот почему его имя так и не вошло в список самых сильнейших игроков в истории покера. Стю Ангер: В старой покерной мудрости сказано, что за столом главным врагом являешься именно ты - и это как раз про меня, я сам себе враг. Два выигранных турнира принесли успех, уважение, славу, но наркотики грозили свести все на нет. Он увлекся ими еще сильнее из-за сопутствующих личных проблем: расставание с женой, самоубийство пасынка Риччи, в котором он винил себя. Дойл Брансон: В его биографии много вещей, о которых предпочитают умолчать, но у Стюарта на всё были свои причины. Жизнь великого покериста постепенно разрушалась наркозависимостью, однако он нашел в себе силы еще раз громко заявить миру гемблинга о себе. В 1997 г он снова выиграл в Главном Турнире Мировой Серии. В этот раз, отмечает Дойл, Стю не прибегал к своей привычной тактике с агрессивным напором. Он просто был самим собой, потому что прошел через борьбу с наркотиками, гибель ребенка, реабилитацию, операцию. Все это закалило его и помогло в итоге.