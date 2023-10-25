В конце 18-го века Европа влюбилась в зеленый цвет

Цвета постоянно выходили неправильными, пока не пришли к необычному решению: смешивать калий и белый мышьяк с медным купоросом.

Результат этого химического творчества — "Парижский зеленый" — стал символом богатства и роскоши.

Его использовали повсюду: для окрашивания одежды, украшения блюд, рисунков на детских игрушках, и даже для покраски стен у некоторых богатых людей.

Но с течением времени люди столкнулись с частыми головными болями, тошнотой, головокружением, а их кожа покрылась язвами и струпьями.