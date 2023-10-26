Столетний блогер в TikTok раскрыл секрет своего долголетия

Столетний житель Америки рассказал, что позволило ему прожить долгую и очень счастливую жизнь, сообщает Insider.

Джек Ван Нордхейм, который известен подписчикам под прозвищем дядя Джек, отметил свое столетие. Долгожитель родился в штате Калифорния, участвовал во Второй мировой войне, потом занимался орнитологией.

Не так давно мужчина вместе с племянником завел свой аккаунт в TikTok, где регулярно рассказывает о собственной жизни и дает советы фанатам. Его страница очень быстро набрала многотысячную аудиторию, сегодня она насчитывает 1,7 миллиона человек.

Столетний тиктокер рассказал, что каждый день ест темный шоколад и мед - в умеренных количествах. У него есть хобби: дядя Джек разводит голубей. Он ест лишь натуральные продукты. Иногда выпивает немного пива или вина, а от водки держится подальше.

Долгожитель также посоветовал всем больше общаться с родными, потому что это продлевает жизнь.