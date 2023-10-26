Мичуринский метод обрезки черной смородины

Первая обрезка:

На четвертый (при плохом развитии – на пятый) год после высадки проводят первую обрезку.

Осуществляется она так:

Ранней весной до пробуждения почек нужно мысленно разделить число зрелых веток пополам.

Половину веток укорачивают до середины. Выбирать их надо так, чтобы обрезаемые побеги равномерно распределились по кроне.

Обрезку начинают с внешних побегов, постепенно продвигаясь внутрь.

В результате должна сформироваться своеобразная двухъярусная структура: длинные молодые побеги, а под ними – короткие четырехлетние.

Должна получиться густая и плотная крона, в которой образуются молодые побеги с цветочными почками.

Именно при первой обрезке можно начать думать о размножении: побеги возрастом в 1-2 года отгибают дугой, прижимают к земле и пришпиливают до осени.

Осенью у вас будет готов новый саженец.

формирование кроны:

После первой обрезки дальше механизм работы такой:

Если ветка была обрезана, то нужно смотреть на параллельные отростки прошлого года. Более слабый из них вырезается.

Те побеги, что были не тронуты в прошлом году, укорачиваются наполовину.

В итоге после 2-3 лет обрезки должно на кусте остаться не более 20 побегов.

Лишние надо вырезать или укоренять и отсаживать отдельно, иначе есть риск, что корневая система не справится с таким количеством древесины и зеленой массы, и урожай начнет осыпаться еще недозрелым.

Если все сделано правильно, то куст будет давать большие урожаи как минимум 10-12 лет. Черная смородина может жить и дольше, но урожайность падает, и слишком старый куст лучше заменить.

Новый саженец сажают не на месте старого куста, а обязательно в стороне.