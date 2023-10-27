Продюсер фильма «Елки-2» Ирина Консенциуш найдена мертвой в московской квартире

Ирина Консенциуш, продюсер ленты «Елки-2», в которой сыграли Сергей Светлаков, Иван Ургант и другие звезды, внезапно перестала общаться с родными. Они заподозрили неладное, сообщает СтарХит.

Как уточняет издание, 48-летнюю женщину обнаружила ее 71-летняя мать. 25 октября пенсионерка приехала в московскую квартиру своей дочери, потому что не смогла до нее дозвониться. Увидев Ирину без признаков жизни, она обратилась в полицию.

В квартире по улице Часовой в Москве была констатирована смерть 48-летней хозяйки. Причину смерти женщины определит судебно-медицинская экспертиза, — передал источник издания.

По словам матери, у Консенциуш не было проблем со здоровьем или, она ни на что не жаловалась. Правоохранительным органам предстоит выяснить причину смерти продюсера.