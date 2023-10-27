Андрей Макаревич избавился от последней недвижимости в Москве

Рок-музыкант Андрей Макаревич, который признан в России иностранным агентом, избавился от последней российской недвижимости в России, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как уточняет издание, артист переписал особняк на сестру Наталью, а сыну Ивану отдал свою московскую долю жилья на Ленинском проспекте. Это 2/3 двухкомнатной квартиры общей площадью 56,5 кв.м. Третью квартиры владеет экс-жена рокера Алла Макаревич.

Стоимость данной недвижимости оценивается в 27 миллионов рублей.

Макаревич с супругой Эйнат Кляйн переехали в Израиль после начала СВО на Украине. В апреле 2023-го музыкант вышел из соучредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича». В сентябре - закрыл ИП в России.

Остальной российский бизнес Андрея Макаревича заморожен. Приостановила работу фирма «Самый Смак», а ООО «Синтез старз» завершила 2022 год с долгами в размере 300 тысяч рублей.