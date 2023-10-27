Дочь Маргарет Тэтчер на седьмом десятке вышла замуж за мужчину на 16 лет моложе

Дочь бывшего премьер-министра Британии Кэрол немало всех удивила, когда на седьмом десятке впервые вышла замуж. Как уточняет Космополитен, наследница Маргарет Тэтчер стала супругой инструктора по лыжным гонкам из Швейцарии Марко Грасса.

Влюбленные знакомы с 1992 года, и все это время жили в гражданском браке. Их свадьба прошла в кругу самых близких и родных в Лас-Вегасе, где год назад тайно поженились Бен Аффлек и Дженнифер Лопес.

Единственная дочь Маргарет и Дениса Тэтчер долго опасалась выходить замуж за любимого из-за разницы в возрасте.

Я уверена, что он однажды исчезнет с кем-нибудь моложе и красивее, - делилась ранее женщина в одном из интервью.

Но верный партнер все-таки довел возлюбленную до алтаря.

Марко - выходец из семьи отельеров. Пара живет сейчас на две страны: в доме Марка в Швейцарии или в квартире Кэрол в Фулхэме в Западном Лондоне.