Фото обнаженной Лизы Боярской и чужого мужа потрясло поклонников

Лиза Боярская давно замужем за Максимом Матвеевым. Пара растит сыновей Андрея и Григория.
Актриса долгое время избегала съемок в стиле ню, но в сериале "Цикады" решилась показать себя голой, сообщает КП.
Достоянием публики стали постельные сцены актрисы и ее экранного супруга Евгения Стычкина. Первым это фото выложил телеграмм-канал "Изнанка сериала".
Народ оторопел, увидев прелести Боярской. Фанаты рассмотрели фигуру звезды в деталях и пришли к выводу, что 37-летняя Лиза в прекрасной форме.
Как на это отреагировал ее настоящий муж, неизвестно. Пара предпочитает личное не выпячивать.
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