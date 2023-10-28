Фото обнаженной Лизы Боярской и чужого мужа потрясло поклонников

Лиза Боярская давно замужем за Максимом Матвеевым. Пара растит сыновей Андрея и Григория.

Актриса долгое время избегала съемок в стиле ню, но в сериале "Цикады" решилась показать себя голой, сообщает КП.

Достоянием публики стали постельные сцены актрисы и ее экранного супруга Евгения Стычкина. Первым это фото выложил телеграмм-канал "Изнанка сериала".

Народ оторопел, увидев прелести Боярской. Фанаты рассмотрели фигуру звезды в деталях и пришли к выводу, что 37-летняя Лиза в прекрасной форме.