Доктор Мясников назвал неожиданное средство от выпадения волос

19:37 2023-10-28
Доктор Мясников назвал неожиданное средство от выпадения волос

Эксперт рекомендовал использовать в этих целях такой суперфуд, как тыквенные семечки.

Суперфуд против выпадения волос в передаче «О самом главном» назвал известный доктор, телеведущий Александр Мясников.

Эксперт рекомендовал использовать в этих целях такой суперфуд, как тыквенные семечки, сообщает Мослента.

Медик объяснил, что тыквенные семечки содержат цинк, предотвращающий выпадение волос. Семечки, кроме того, богаты витамином Е, который позволяет бороться с преждевременным старением.

И это еще не все. По словам Мясникова, суперфуд содержит много жирных кислот, положительно влияющих на сердечно-сосудистую систему, а также предотвращающих риск развития атеросклероза.

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