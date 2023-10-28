Доктор Мясников назвал неожиданное средство от выпадения волос

Суперфуд против выпадения волос в передаче «О самом главном» назвал известный доктор, телеведущий Александр Мясников.
Эксперт рекомендовал использовать в этих целях такой суперфуд, как тыквенные семечки, сообщает Мослента.
Медик объяснил, что тыквенные семечки содержат цинк, предотвращающий выпадение волос. Семечки, кроме того, богаты витамином Е, который позволяет бороться с преждевременным старением.
И это еще не все. По словам Мясникова, суперфуд содержит много жирных кислот, положительно влияющих на сердечно-сосудистую систему, а также предотвращающих риск развития атеросклероза.
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