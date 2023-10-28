Ирина Апексимова вышла в свет вместе с пропавшим из поля зрения Валерием Николаевым

На юбилее в МХТ имени Чехова неожиданно появился артист Валерий Николаев - «сбитый летчик», выпавший из поля зрения общественности, сообщает КП.

Он сопровождал Ирину Апексимову - свою бывшую жену, директора Театра на Таганке. Николаев - отец ее дочери Дарьи Авратинской.

Как напоминает издание, последние лет пять Валерий Николаев снимался преимущественно на Украине, но сейчас там для него работы нет. Российский кинематограф обходит актера стороной.

Чтобы напомнить о нём режиссерам, Апексимова взяла бывшего на 125-летие МХАТа. К слову, Николаев - выпускник Школы-студии МХАТ, по окончании которой был принят в МХТ им.Чехова.

В ответ на вопросы журналистов Николаев рассказал, что он планирует снять документальный фильм.