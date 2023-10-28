Ирина Апексимова вышла в свет вместе с пропавшим из поля зрения Валерием Николаевым

20:34 2023-10-28
Ирина Апексимова вышла в свет вместе с пропавшим из поля зрения Валерием Николаевым

Бывший муж директора Театра на Таганке рассказал, что планирует снять документальный фильм об СВО.

На юбилее в МХТ имени Чехова неожиданно появился артист Валерий Николаев - «сбитый летчик», выпавший из поля зрения общественности, сообщает КП.

Он сопровождал Ирину Апексимову - свою бывшую жену, директора Театра на Таганке. Николаев - отец ее дочери Дарьи Авратинской.

Как напоминает издание, последние лет пять Валерий Николаев снимался преимущественно на Украине, но сейчас там для него работы нет. Российский кинематограф обходит актера стороной.

Чтобы напомнить о нём режиссерам, Апексимова взяла бывшего на 125-летие МХАТа. К слову, Николаев - выпускник Школы-студии МХАТ, по окончании которой был принят в МХТ им.Чехова.

В ответ на вопросы журналистов Николаев рассказал, что он планирует снять документальный фильм.

Мы делаем его на канале Соловьёв LIVE. Он называется «Чтобы знали» и рассказывает о героях СВО, - поделился Валерий Николаев.

 Это проект о ребятах, которые в молодом возрасте, до 30-ти, уже сделали столько, сколько я и в свои 58 не сделал. Фильм о пути их становления.

Общаясь с ними, понимаешь: они точно знают, чего хотят от жизни, как ценят свой коллектив и подразделение, где служат. Для них это теперь - семья.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
19:53

Светлана Игнатьева

Услуги стоматолога обошлись Анастасии Волочковой в 2,5 миллиона рублей

Услуги стоматолога обошлись Анастасии Волочковой в 2,5 миллиона рублей

Балерина в канун предновогоднего концертного шоу решила обновить улыбку и обратилась за помощью к звездному специалисту.
Светлана Игнатьева
19:42

Светлана Игнатьева

Умерла внучка Максима Горького, актриса Дарья Пешкова

Умерла внучка Максима Горького, актриса Дарья Пешкова

96-летняя звезда была старейшей актрисой московского Театра имени Вахтангова.
Светлана Игнатьева
19:37

Светлана Игнатьева

Доктор Мясников назвал неожиданное средство от выпадения волос

Доктор Мясников назвал неожиданное средство от выпадения волос

Эксперт рекомендовал использовать в этих целях такой суперфуд, как тыквенные семечки.
Светлана Игнатьева
19:23

Светлана Игнатьева

Умер 29-летний игрок Премьер-лиги КВН Роман Винокуров

Умер 29-летний игрок Премьер-лиги КВН Роман Винокуров

По словам близких артиста, причиной его ухода стал тяжелый недуг. Диагноз они озвучивать не стали.
Светлана Игнатьева
16:43

Светлана Игнатьева

Москвичка решила взять пример с Анжелины Джоли и удалить грудь

Москвичка решила взять пример с Анжелины Джоли и удалить грудь

Несколько лет назад пациентке удалили в груди злокачественную опухоль, но потом женщина вновь столкнулась с рецидивом.
Светлана Игнатьева
16:24

Светлана Игнатьева

Мать актера Андрея Бурковского продала в Москве квартиру сына

Мать актера Андрея Бурковского продала в Москве квартиру сына

Артист не делал громких заявлений в связи с политической ситуацией, но многие его раскритиковали за то, что покинул Россию.
article_image 15:19

Лолита

В своё время этот наряд вызвал бурю обсуждений.

article_image 15:17

Лена Ленина

Удивлять, шокировать, покорять – такой девиз у парикмахера Лены Лениной.

article_image 12:28

Модели клеят на грудь двухсторонний скотч

Девушки, которые дефилируют в белье, надежно фиксируют на теле верхнюю часть комплекта.