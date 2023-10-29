Возле дома Андрея Макаревича в Израиле упала ракета

14:42 2023-10-29
Возле дома Андрея Макаревича в Израиле упала ракета

Музыкант покинул Россию после начала СВО. Сейчас артист проживает в городе Фарадиз.

Концерты в Казахстане, Узбекистане и Киргизии Андрея Макаревича, признанного в России иноагентом, могут не состояться. Как сообщает Экспресс-газета, организаторы выступлений получают угрозы.

Музыкант не исключает, что попал в опалу в связи с поддержкой Израиля. Артист переехал в эту страну после начала СВО по спасению Донбасса, и быстро стал патриотом новой родины. Недавно лидер группы «Машина времени» публично пожелал победы армии Израиля.

Макаревич также заявил, что поблизости от его дома в городе Фарадиз, где проживает много мусульман, упала выпущенная с территории Газы ракета. Он заявил, что боевики ХАМАС к исламу никакого отношения не имеют.

Ранее концерт Андрея Макаревича не состоялся в Дубае, потому что билеты на выступление артиста и его коллектива не продали: заполненной оказалась только половина зала.

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