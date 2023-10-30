5 дачных лайфхаков, которые упрощают труд садовода

Эти маленькие хитрости для кого-то станут открытием и помогут оптимизировать рабочий процесс на дачном участке.

Лопата для разметки

Чтобы разметить интервалы между растениями при посадке, используем черенок обычной лопаты. Отмеряем на нем нужное расстояние линейкой или сантиметровой лентой, делаем пометку и применяем на грядке.

Помечаем посадки

Не забудьте подписать свои посадки, чтобы потом ничего не забыть и не перепутать. По рассеянности можно высадить на одно и то же место два вида растений. Надписи делаем на любом подручном материале: берем остатки черепицы, садовой плитки, обрезков пластиковых стаканчиков. Отлично подойдут для этих целей и обычные деревянные прищепки.

Скотч от тли

С тлей ведут борьбу все дачники, упростить задачу можно так. Обматываем руку скотчем, липкая сторона должна смотреть наружу. Теперь проходимся такой клейкой рукавичкой по местам скопления насекомых, время от времени меняя скотч на новый.

Система полива из пластиковой бутылки

Делается просто и быстро, а пользу дает очень ощутимую. Отрезаем дно у пластиковой бутылки, делаем несколько дырочек в крышечке. Теперь переворачиваем горлышком вниз и заливаем в емкость воду. Вставляем конструкцию в землю. Растения будут впитывать ровно столько жидкости, сколько им необходимо.

Бульон как подкормка

Сварили овощи и остался бульон? Не выливайте зря, подкормите растения на огороде, урожай пойдет как на дрожжах.