В прошлом зубные протезы изготавливали из зубов животных и погибших людей

Они были неэффективными и неудобными для ношения.

В качестве протезов древняя цивилизация этрусков, проживающая в 7 в. до н.э., использовала зубы животных. Человеческие применялись для протезирования вплоть до XIX века.

После битвы при Ватерлоо даже появилась мода на зубы погибших в сражении солдат.

Название "молочные" зубы было дано Гиппократом, древнегреческим врачом, который заметил, что у детей первые зубы появляются в период, когда они питаются грудным молоком.

интересные факты о зубах животных:

Зубы дельфинов постоянно меняются на протяжении всей жизни.

У некоторых животных, таких как кролики и грызуны, зубы растут на протяжении всей жизни, чтобы компенсировать их износ.

Зубы гренландских китов могут достигать 3 м в длину.

У жирафов есть только нижние зубы.

Зубы можно сравнить с отпечатками пальцев – у каждого человека имеется уникальный набор.

Даже у близнецов зубы могут быть разными, ведь каждый человек имеет свои привычки, особенности строения организма и предпочтения в еде.

Форма, размер и расположение зубов отличаются у каждого человека, что делает зубные записи ценным инструментом для идентификации в работе судмедэкспертов.