В прошлом зубные протезы изготавливали из зубов животных и погибших людей

Они были неэффективными и неудобными для ношения.
В качестве протезов древняя цивилизация этрусков, проживающая в 7 в. до н.э., использовала зубы животных. Человеческие применялись для протезирования вплоть до XIX века.
После битвы при Ватерлоо даже появилась мода на зубы погибших в сражении солдат.
Название "молочные" зубы было дано Гиппократом, древнегреческим врачом, который заметил, что у детей первые зубы появляются в период, когда они питаются грудным молоком.
интересные факты о зубах животных:
Зубы дельфинов постоянно меняются на протяжении всей жизни.
У некоторых животных, таких как кролики и грызуны, зубы растут на протяжении всей жизни, чтобы компенсировать их износ.
Зубы гренландских китов могут достигать 3 м в длину.
У жирафов есть только нижние зубы.
Зубы можно сравнить с отпечатками пальцев – у каждого человека имеется уникальный набор.
Даже у близнецов зубы могут быть разными, ведь каждый человек имеет свои привычки, особенности строения организма и предпочтения в еде.
Форма, размер и расположение зубов отличаются у каждого человека, что делает зубные записи ценным инструментом для идентификации в работе судмедэкспертов.
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