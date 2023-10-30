Дмитрия Пескова издавна отличают его знаменитые пышные усы

Впрочем, однажды Песков на спор свои культовые усы все же сбрил.
В 2014-м году, проиграв пари своей дочери Лизе. Папа и дочь спорили, что Лиза сможет или не сможет успешно сдать ЕГЭ, Елизавета спор выиграла.
Отец выполнил условия и сбрил усы...
В 90-е Дмитрий трудился перегонщиком автомобилей - привозил из Турции в Россию на продажу дорогие тачки. Как сам признавался, тогда ему приходилось иметь дело с "крышевавшими" сей непростой бизнес братками.
Ныне из автомобилей Песков предпочитает внедорожники. Владеет В Toyota Land Cruiser 200. Его жена Татьяна Навка ездит на Mercedes-Benz ML63 AMG и Lexus RX350.
Официально женат был трижды, и у него - пятеро детей.
Первой супругой Дмитрия, еще по студенчеству, была Анастасия, внучка самого маршала Буденного.
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