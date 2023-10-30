Келли Рипа и Марк Консуэлос на ежегодной вечеринке Бетт Мидлер в Хулавине

Ким Кардашьян призналась, что часто плачет, так как справляться с ролью матери-одиночки ей очень нелегко

Звезде реалити-шоу Ким Кардашьян приходится несладко с детьми после развода с рэпером Канье Уэстом. Несмотря на то, что у знаменитости есть и няни, и шеф-повар, многие заботы о несовершеннолетних ложатся на ее плечи.