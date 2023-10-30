Келли Рипа и Марк Консуэлос на ежегодной вечеринке Бетт Мидлер в Хулавине

Дилан Малвани, Авквафина и Келли Рипа также посетили жуткий благотворительный гала-вечер.
Гости вечеринки в честь ХэллоуинаБетт Мидлер оделись так, чтобы произвести впечатление!
Дилан Малвани, Авквафина и Келли Рипа также посетили жуткий благотворительный гала-вечер.
Гости вечеринки в честь ХэллоуинаБетт Мидлер оделись так, чтобы произвести впечатление!
Наталья Гончарова
Бывший американский лидер Дональд Трамп на предвыборном собрании в Су-Сити сообщил, что его супруга Мелания на дух не переносит его выступления на сцене, называя их недостойными президента. Трамп признался, что игнорирует подобные высказывания жены.
Наталья Гончарова
Звезде реалити-шоу Ким Кардашьян приходится несладко с детьми после развода с рэпером Канье Уэстом. Несмотря на то, что у знаменитости есть и няни, и шеф-повар, многие заботы о несовершеннолетних ложатся на ее плечи.
Одной из таких концепций является «психологический вампиризм», о котором очень подробно пишет Михаил Литвак в своей одноименной книге.
Вот она:
Мытье окон требует соблюдения определенных правил и технологии, иначе на стеклах останутся разводы.
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