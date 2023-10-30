Звезда 90-х Кай Метов тайно женился

В жизни певца Кая Метова произошли изменения, сообщает Рrozvezd.info. Исполнитель принял участие в новом сезоне шоу «Суперстар».

Многие обратили внимание, что на съемочной площадке была симпатичная девушка, не отходившая от звезды ни на шаг. Кай еще больше подлил в огонь масла, когда намекнул на тайную свадьбу на одном из светских мероприятий.

Как уточняет издание, Метов с Анастасией познакомился семь лет назад. Разница в возрасте не смущала: Кай старше избранницы на 28 лет. Певец еще несколько лет назад утверждал, что оба они мечтают о свадьбе.

А может, мы поженились уже, но об этом не говорим? – заявил артист в ответ о его семейным статусе. Почему мы должны об этом трубить на весь мир?

Певец при этом добавил, что они с Настей счастливы, и у них все хорошо. По словам Кая, они с Анастасией одинаково мыслят и получают удовольствие от каждого прожитого дня.