В путешествии в поезде по Вьетнаму россиян сопровождали огромные тараканы

Авторы канала "Путешествие на двоих" на платформе Дзен решили во время путешествия по Вьетнаму добраться из Дананга в Хошимин на поезде. С билетами проблем не было: их оплатили иностранной картой и получили проездные документы в электронном виде.

Но уже на вокзале начались проблемы: поезд задержался более, чем на час. Заняться на вокзале было особо нечем: в буфетах санитария оставляла желать лучшего, а при заходе в туалет нужно было снимать обувь и надевать стоящие там тапочки.

В самом вагоне вроде все было нормально: чистая постель, светильники над окном (немного грязном). Работал кондиционер, подали включенный в оплату обед. Ехать предстояло 16 часов.

Но - увы! - поспать так и не удалось. Дело в том, что путешественников атаковали полчища огромных рыжих тараканов. Они вылезали отовсюду, и любые попытки заделать щели или как-то еще дистанцироваться от них успехом не увенчались.

Сюда можно добавить далеко не очень чистые туалеты и то, что поезд опоздал на 2 часа, и в итоге в таких условиях пришлось ехать 18 часов.