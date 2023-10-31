Покинувший Россию актер Бурковский сыграет в спектакле на Бродвее

Андрей Бурковский покинул РФ в прошлом году. Многие связывают его переезд в США с началом СВО и мобилизацией, сообщает КП.

Недавно актер разместил пост, где сообщил, что нашел там работу. Впереди у Бурковского за океаном - съемки и первый спектакль.

Бурковский уточнил, что постановка состоится в Нью-Йорке на Бродвее. Спектакль называется «Наш класс», премьера назначена на 12 января.

Стоимость билетов колеблется в пределах 68-139 долларов. Зрительный зал, правда, небольшой - на 205 мест, что меньше Малой сцены в МХТ имени Чехова в Москве, где ранее работал актер.

Автор пьесы «Наш класс» - польский драматург Тадеуш Слободзянек. Постановка рассказывает о Второй мировой войне и еврейском погроме в польском городке Едвабне, где погибли 1600 человек. Причем не от рук немецких оккупантов, а - от своих соседей и друзей.