Самая большая гендерная диспропорция в мире: почему в Эмиратах мужчин в два раза больше, чем женщин

Неравное соотношение мужчин и женщин, к примеру, наблюдается и в России. Прекрасный пол здесь преобладает.

Такая же картина наблюдается в Непале, в бывших южных советских республиках, в государствах Восточной Европы.

В КНР и Северной Африке больше мужчин, как, впрочем и в Норвегии, и в ОАЭ.

Назовем несколько основных причин такого расхождения численности граждан женского и мужского пола.

Причина первая - продолжительность жизни. В странах, где она в целом высокая, согласно статистике женщины живут дольше, поэтому их больше.

В России работает дополнительный фактор: мужчин старшего возраста "косит" увлечение спиртным.

В половине африканских стран низкая продолжительность жизни, и мальчиков рождается больше. Поэтому преобладает мужское население.

Причина вторая - дикие традиции. В некоторых странах (Китай, Индия), рождение девочки - это нежелательное явление, от них стараются избавляться еще до рождения.

Девочки считаются обузой для родителей. К тому же, мальчиков, по статистике, рождается больше.

Причина третья - именно она объясняет, в частности, почему в Объединенных Арабских Эмиратах такой сильный гендерный дисбаланс. Здесь на 219 мужчин приходится 100 женщин.

Это происходит из-за большого числа мигрантов. Мужчины приезжают сюда для заработков, оставляя семьи на родине.

То же самое происходит в Норвегии, куда съезжается мужская часть населения разных стран для нефтяных заработков.

Естественно там, откуда эти мужчины массово уезжают, женщины преобладают (Непал, страны Восточной Европы).

Причина четвертая касается южно-африканских стран, но она еще не окончательно подтверждена статистикой.

Специалисты говорят, что плохой уровень жизни здесь приводит к тотальному голоду.

Многие мальчики погибают уже младенцами, потому что им нужно больше пищи, чтобы выжить.

Девочки рождаются менее крупными и поэтому выживают, обходясь минимумом еды.

Отсюда преобладание женской половины населения в этих местах.