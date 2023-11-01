На острове в Греции ученые нашли изображение героя Троянской войны

Группа археологов Греции обнаружила изображение древнего героя периода Троянской войны - Аякса, сообщает NEWS.ru со ссылкой на Live Science. По данным издания, оно было поднято из руин затонувшего здания на острове Саламин, расположенном к востоку от Афин.

Специалисты оценивают возраст здания примерно в 1800 лет. Ученые считают, что Саламин - родина Аякса. По их словам, изображение греческого героя нанесли на мраморную плитку, на ней также видна часть надписи.

Помимо изображения Аякса, на развалинах подводного города были найдены бронзовые монеты, фрагменты мраморных предметов, пробки для амфор и глиняные изделия.

Представители Минкультуры Греции уточнили, что руины Саламина соответствуют описаниям, которые были получены из трудов географа и путешественника Павсания.