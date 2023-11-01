Теперь я не сомневаюсь в урожайности кистевых томатов, хорошо подходящих для засолки

16:31 2023-11-01
Теперь я не сомневаюсь в урожайности кистевых томатов, хорошо подходящих для засолки

Кистевые помидоры по вкусовым качествам с салатными не сравнить, но плоды у них красивые, выравненные по размеру, не крупные, урожайность отличная, и они прекрасно подходят для засолки.

Раньше были сорта кистевых томатов, созревали не одновременно и размер был не одинаковый. Сейчас селекционеры вывели помидоры можно срывать вместе с кистью, которая надёжно удерживает плоды даже во время транспортировки.

Спасская башня, очень интересный привлекательный гибрид. Хорошо растёт и плодоносит не только на хорошо освещённых грядках, но и в полутени, имеет прекрасную устойчивость к пониженной освещённости.

Прост в уходе, хотя и имеет крепкие стебли, но требует обязательной опоры. Весь куст бывает обвешан красивыми, слегка овальными плодами крупных размеров, некоторые экземпляры могут доходить до 300 гр.

Мякоть плодов нежная, сладковатая, с восхитительным вкусом и неповторимым ароматом. Урожайный, требует регулярные подкормки и формирование куста.

Свит Чери, этот гибрид полюбила за его выносливость не только к жаре, но и к засухе. Конечно я всегда его выращиваю в теплице, хотя хорошо растёт и в открытом грунте.

В теплице быстрей наливается, созревает, плоды могут очень долго висеть на кустах дозревать и не осыпаться. А плоды завязываются до самых заморозков. Имеет очень продолжительный срок плодоношения, как и Де Барао.

На улице прохладно, а они всё ещё в теплице завязывают не большие плоды. Очень красиво выглядят помидорки на кистях, созревают рано. Неприхотливый, устойчивый ко многим заболеваниям, особенно к погодным условиям.

Интуиция, хотя выращиваю третий год на своём огороде полюбила этот гибрид за его высокую урожайность, отлично подходит для консервации целиком в банку, плоды ровненькие, аккуратные, вырастают одинакового размера.

Помидоры завязываются до глубокой осени.

Красная звезда, не приходится долго ждать спелых плодов томата, вызревают рано.

При любых условиях отличный урожай, солнечных лучей за короткое лето гибриду достаточно для высоких урожаев. Особенно в теплице даёт богатый урожай. Имеет устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Плоды мясистые, плотные, сладковатые.

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