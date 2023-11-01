Боль, слабость и головокружение: почему нельзя садиться за руль в таком состоянии

Никто не застрахован от гриппа, каких-либо патологий или потери сознания. Даже если вчера вы чувствовали себя отлично, не факт, что сегодня не потеряете сознание от переутомления.
Чаще в такие ситуации попадают водители, ведь именно во время управления автомобилем мозг использует все свои возможности на максимум, начиная от концентрации и заканчивая контролем мышц.
Обратимся к скучной статистике: 30% аварий происходит из-за потери сознания за рулем. И это не потому, что кому-то запрещено ездить на автомобиле.
Дело в том, что от усталости, укачивания, переутомления и нехватки кислорода потерять сознание может каждый.
Стресс
Стресс – это серьезная встряска для организма. В таком состоянии вы, как бы того не хотели, не сможете нормально рассуждать и быть сконцентрированными на дороге.
Все мысли будут направлены на решение проблемы, вызвавшей эмоциональное потрясение. Концентрация будет нулевая, и, как итог, шансы доехать на автомобиле целым и невредимым снижаются в геометрической прогрессии.
Лекарственные средства
Вспомните, когда последний раз вы читали инструкцию по применению валерьянки или сиропа от кашля?
В голове большинства людей четко засела мысль о том, что если продают без рецепта, то инструкцию можно не читать. Никогда так делайте! В некоторых сиропах содержится вещество под названием кодеин. Он способен тормозить реакцию, рассеивать внимание и вызывать сонливость.
Люди, с высокой восприимчивостью к препаратам, могут даже видеть галлюцинации.
Температура
Почему-то все знают, что пьяным за руль садится нельзя, более того, понимают из-за чего. А то, что вождение с температурой по состоянию внимания приравнивают к вождению в нетрезвом состоянии, знают немногие.
Обезволивающие
Сегодня фармацевтические компании устроили соревнование за звание «Самый быстродействующий обезболивающий препарат».
Да, с одной стороны это хорошо, потому что в некоторых случаях ждать минут 20 пока подействует таблетка, нет сил.
Но с другой стороны, чем быстрее действует препарат, тем сильнее у него свойства, которые достигаются специальными веществами. Они могут стать причиной потери внимательности, снижения давления, усталости и так далее.
Лекарства от боли в желудке
Доказано, что многие препараты от боли в желудки могут расширяют зрачки, тем самым искажая общую картинку, которую видит водитель.
Принимая любое лекарство за рулем, обязательно прочтите инструкцию. Ведь лучше подождать час или два, пока усвоится препарат, чем подвергнуть себя большому риску.
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