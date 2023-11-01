Боль, слабость и головокружение: почему нельзя садиться за руль в таком состоянии

Никто не застрахован от гриппа, каких-либо патологий или потери сознания. Даже если вчера вы чувствовали себя отлично, не факт, что сегодня не потеряете сознание от переутомления.

Чаще в такие ситуации попадают водители, ведь именно во время управления автомобилем мозг использует все свои возможности на максимум, начиная от концентрации и заканчивая контролем мышц.

Обратимся к скучной статистике: 30% аварий происходит из-за потери сознания за рулем. И это не потому, что кому-то запрещено ездить на автомобиле.

Дело в том, что от усталости, укачивания, переутомления и нехватки кислорода потерять сознание может каждый.