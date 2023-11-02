Резиновые мишки с "прыщами": новый тренд в Тик Токе, от которого все девушки просто без ума

03:30 2023-11-02
Резиновые мишки с "прыщами": новый тренд в Тик Токе, от которого все девушки просто без ума

С недавних пор в Тик Токе набирают популярность необычные видео с "прыщавыми" мишками в кадре. В этих роликах девушки с наслаждением выдавливают прыщи на резиновых игрушках.

Slide 1

Видео быстро вирусятся, обрастая миллионами просмотров.

Между прочим, их относят к категории ASMR, то есть сюжеты, которые вызывают приятную дрожь по телу.

Идея такая: видео должны обеспечивать полный релакс и максимальное наслаждение.

Игрушку можно купить на китайском маркетплейсе, причем китаянки уже прониклись и моментально разметают забавных резиновых медвежат.

Девушки из СНГ тоже на подходе, потому что тренд набирает обороты. Уже есть информация о том, что число заказов из этих стран значительно увеличилось.

Как утверждают блогеры, купить такое чудо можно на ТаоВао можно примерно за два белорусских рубля.

Сюда еще добавьте стоимость доставки из Китая, а это в большинстве случаев дороже самого товара.

Задумка очень простая: шприцем вводится кремообразное вещество внутрь резиновых мишек.

Остается потом наслаждаться выдавливанием появляющихся прыщей, что, как известно, доставляет удовольствие многим девушкам.

Вот почему они часто терроризируют своих парней с соответствующими просьбами.

Парни, между прочим, оставляют под видео благодарные комментарии в адрес китайцев за столь удачное изобретение.

По утверждению производителей, такие игрушки многоразовые, выдавив прыщи один раз, процедуру можно повторять до бесконечности, заполняя каждый раз мишку кремом с помощью шприца.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
02:17

Храмова Оксана

Какие доходы у русской звезды порнобизнеса Eva Elfie из Омска

Какие доходы у русской звезды порнобизнеса Eva Elfie из Омска

Юную Еву Эльфи, уроженку Омска, по праву можно назвать долларовым миллионером. Предлагаем посмотреть, из чего складывается заработок популярной российской звезды порноиндустрии Юлии Романовой.
Храмова Оксана
01:27

Храмова Оксана

Российская команда Team Spirit, победившая в The International 2023 по Dota 2, не взяла деньги порноактрисы Евы Эльфи

Российская команда Team Spirit, победившая в The International 2023 по Dota 2, не взяла деньги порноактрисы Евы Эльфи

Порноактриса Юлия Романова, выступающая под псевдонимом Ева Эльфи, хотела передать в призовой фонд чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 средства, собранные на OnlyFans.
Андрей Ткачёв
01:16

Андрей Ткачёв

Зеленский обиделся на Запад из-за провала контрнаступления ВСУ

Зеленский обиделся на Запад из-за провала контрнаступления ВСУ

Владимир Зеленский считает, что западные страны требуют от Украины невыполнимого, призывая ВСУ сокрушить Россию на поле боя.
Андрей Ткачёв
01:11

Андрей Ткачёв

Шойгу призвал детально изучить опыт применения беспилотников в зоне СВО

Шойгу призвал детально изучить опыт применения беспилотников в зоне СВО

Сергей Шойгу настоял на сборе информации об опыте успешного применения российских дронов на Украине.
Андрей Ткачёв
01:07

Андрей Ткачёв

Белый дом: Байден и Си Цзиньпин договорились о нюансах грядущей встречи

Белый дом: Байден и Си Цзиньпин договорились о нюансах грядущей встречи

В Вашингтоне заявили, что Джо Байден и Си Цзиньпин успешно согласовали дату и место американо-китайских переговоров.
Андрей Ткачёв
01:02

Андрей Ткачёв

Шольц поддержал Израиль, но осудил удары ЦАХАЛ по жилым кварталам Газы

Шольц поддержал Израиль, но осудил удары ЦАХАЛ по жилым кварталам Газы

Олаф Шольц считает, что израильские войска не должны наносить авиаудары по скоплению мирных жителей сектора Газа.
article_image 02:37

Как вернуть белизну одежде без использования отбеливателя

Если белая одежда со временем приобрела серый или желтоватый оттенок, сделать ее снова белоснежной поможет аспирин.

article_image 02:31

Как убрать царапины с деревянной мебели: 3 проверенных способа

На деревянной мебели легко образуются царапины. Их можно закрасить или замаскировать.

article_image 02:26

Что нужно сделать с джинсами, чтобы не испортить их во время стирки

Перед тем, как положить джинсы в барабан стиральной машины, их необходимо подготовить к стирке.