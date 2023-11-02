Резиновые мишки с "прыщами": новый тренд в Тик Токе, от которого все девушки просто без ума

Видео быстро вирусятся, обрастая миллионами просмотров.
Между прочим, их относят к категории ASMR, то есть сюжеты, которые вызывают приятную дрожь по телу.
Идея такая: видео должны обеспечивать полный релакс и максимальное наслаждение.
Игрушку можно купить на китайском маркетплейсе, причем китаянки уже прониклись и моментально разметают забавных резиновых медвежат.
Девушки из СНГ тоже на подходе, потому что тренд набирает обороты. Уже есть информация о том, что число заказов из этих стран значительно увеличилось.
Как утверждают блогеры, купить такое чудо можно на ТаоВао можно примерно за два белорусских рубля.
Сюда еще добавьте стоимость доставки из Китая, а это в большинстве случаев дороже самого товара.
Задумка очень простая: шприцем вводится кремообразное вещество внутрь резиновых мишек.
Остается потом наслаждаться выдавливанием появляющихся прыщей, что, как известно, доставляет удовольствие многим девушкам.
Вот почему они часто терроризируют своих парней с соответствующими просьбами.
Парни, между прочим, оставляют под видео благодарные комментарии в адрес китайцев за столь удачное изобретение.
По утверждению производителей, такие игрушки многоразовые, выдавив прыщи один раз, процедуру можно повторять до бесконечности, заполняя каждый раз мишку кремом с помощью шприца.
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