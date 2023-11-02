Резиновые мишки с "прыщами": новый тренд в Тик Токе, от которого все девушки просто без ума

Видео быстро вирусятся, обрастая миллионами просмотров.

Между прочим, их относят к категории ASMR, то есть сюжеты, которые вызывают приятную дрожь по телу.

Идея такая: видео должны обеспечивать полный релакс и максимальное наслаждение.

Игрушку можно купить на китайском маркетплейсе, причем китаянки уже прониклись и моментально разметают забавных резиновых медвежат.

Девушки из СНГ тоже на подходе, потому что тренд набирает обороты. Уже есть информация о том, что число заказов из этих стран значительно увеличилось.

Как утверждают блогеры, купить такое чудо можно на ТаоВао можно примерно за два белорусских рубля.

Сюда еще добавьте стоимость доставки из Китая, а это в большинстве случаев дороже самого товара.

Задумка очень простая: шприцем вводится кремообразное вещество внутрь резиновых мишек.

Остается потом наслаждаться выдавливанием появляющихся прыщей, что, как известно, доставляет удовольствие многим девушкам.

Вот почему они часто терроризируют своих парней с соответствующими просьбами.

Парни, между прочим, оставляют под видео благодарные комментарии в адрес китайцев за столь удачное изобретение.

По утверждению производителей, такие игрушки многоразовые, выдавив прыщи один раз, процедуру можно повторять до бесконечности, заполняя каждый раз мишку кремом с помощью шприца.