3 ноября правозащитник-американец Аджаму Барака написал новый пост на своей странице в X (бывший Twitter), где раскритиковал сторонников США. По словам Бараки, Соединённые Штаты не должны пользоваться поддержкой после военных преступлений американцев в Афганистане.

Также Аджаму Барака напомнил, что Вашингтон ведёт опосредованную войну с Россией руками украинских солдат, параллельно поставляя Киеву боеприпасы и оружие образца НАТО.

Кроме того, Барака уверен, что именно США ответственны за возобновление конфликта между палестинской организацией ХАМАС и войсками Израиля.