Кивиак – деликатесное блюдо, тухлый морж по-чукотски

Его тоже готовят с участием моржа или тюленя: обезглавленную тушу начиняют целыми (непотрошеными и в перьях) тушками чистиковых птиц, а потом «консервируют», закрывая разрезы на тюленьей шкуре салом.

Затем этот «полуфабрикат» закапывают в землю и выдерживают примерно полгода – такого времени хватает, чтобы внутри моржа (тюленя) разложились птицы и ферменты от их разложения успели переработать тюленьи кишки.