Кивиак – деликатесное блюдо, тухлый морж по-чукотски

Его тоже готовят с участием моржа или тюленя: обезглавленную тушу начиняют целыми (непотрошеными и в перьях) тушками чистиковых птиц, а потом «консервируют», закрывая разрезы на тюленьей шкуре салом.
Затем этот «полуфабрикат» закапывают в землю и выдерживают примерно полгода – такого времени хватает, чтобы внутри моржа (тюленя) разложились птицы и ферменты от их разложения успели переработать тюленьи кишки.
Готовый кивиак извлекают из земли, вынимают птиц и поедают их – как правило, на свежем воздухе, поскольку запах от блюда исходит куда мощнее, чем от пресловутого сюрстрёмминга.
На вкус копальхен и кивиак похожи – они напоминают острый хорошо выдержанный сыр.
Блюда для настоящих гурманов, но пробовать больше, чем грамм-два за один раз непривычному человеку крайне не рекомендуется.
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