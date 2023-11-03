Лучшие друзья Messika - это бриллианты

У ювелирного дома Messika, который принадлежит Валери Мессике, - мировая слава. И ее хозяйка прекрасно справляется с управлением крупной компанией.

Этот бренд был основан в 2005-м году и сегодня количество его торговых точек достигло цифры 400, из них часть находится в России.

Девушка стала продолжателем дела отца Андре Мессика, владевшего компанией по продаже бриллиантов. Валери несколько лет трудилась у папы в компании, перенимая бесценный опыт управления.

А когда решила основать свою фирму, отец поддержал это решение. Более того, он инвестировал ее компанию и поставлял бриллианты для Messika.

В изделиях Messika используют лишь золото и бриллианты самых разных оттенков. Знаковой стала коллекция Skinny - украшения этой серии вроде второй кожи - абсолютно на теле не чувствуются. Им застежка не нужна, благодаря тонкой пружине внутри золота они отлично гнутся.

В ассортименте компании - драгоценности для любых случаев, будь это свадьба, деловая встреча или повседневные дела. В числе знаменитых клиентов Messika – Бейонсе, Мила Йовович, Наталья Водянова, Селин Дион, Пенелопа Круз и другие знаменитости.

А лицом бренда в 2017 году стала Джиджи Хадид, полностью разделяющая философию бренда о свободе и независимости женщин.