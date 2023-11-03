Жительница Австралии испекла пирог, которым отравила свою семью

Полиция штата Виктория в Австралии несколько месяцев расследовала череду загадочных смертей. И наконец выяснила, кто к ним мог быть причастен. Это - 49-летняя домохозяйка Эрин Петтерсон, которая является родственницей 3 погибших и 1 пострадавшего от ее лакомства.

Согласно версии следствия, 29-го июля женщина позвала на ужин двух свекровей, свою родную сестру с мужем, и накормила пирогом «Веллингтон». Если верить рецепту, его начинка состоит из грибов и мяса, но в варианте Эрин добавка оказалась ядовитой.

Петтерсон свою вину отрицает. После задержания домохозяйка заявила, что купила грибы для начинки в супермаркете и азиатском магазинчике возле дома.

К слову, среди гостей ожидался ее бывший муж: вероятно, что пирог именно для него и предназначался. Точка в следствии еще не поставлена: стражи порядка ждут выздоровления единственного выжившего после праздничного ужина, чтобы задать ему вопросы.