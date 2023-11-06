Ляйсан Утяшева рассказала об ожидании третьего ребенка

Гимнастка Ляйсан Утяшева сделала важное объявление для своих поклонников. Жена шоумена Павла Воли выложила фото беременной себя и поделилась планами на будущее, сообщает Рeopletalk.ru.

Как оказалось, танцовщица хочет стать многодетной матерью. Она написала в своем блоге прямо: «ляльку хочу».

Пара жената больше десяти лет. Ляйсан и Павел воспитывают двоих детей: 8-летнего Роберта и 6-летнюю Софию.

Влюбленные считаются одной из наиболее крепких пар в российском шоу-бизнесе.